Covid-19 : une école de Dax débordée face à la multiplication des cas, les parents épuisés

Le Premier ministre Jean Castex était sur de nombreuses chaines de télévision ce lundi, pour annoncer le passage au niveau 3 du protocole sanitaire dans toutes les classes de France. Les Landes est l'un des départements les plus durement touchés par la cinquième vague de Covid-19. Par exemple, dans une école de Dax, le nombre de cas positifs se multiplie aussi bien chez les enseignants que les élèves. En ce moment, deux enseignants sur les 13 sont positifs.

Le problème c'est qu'aucun remplaçant n'est disponible en ce moment. Alors des classes doivent souvent fermer au dernier moment. "Lundi dernier, j'ai amené ma fille à l'école, et à 10 heures ils m'ont rappelé pour que vienne la chercher", lâche une mère d'élève devant le portail. "Ils font l'effort de se doucher de s'habiller le matin, et quand ils arrivent ils apprennent qu'ils n'ont pas cours, c'est quand même très moyen. On ne va pas les laisser à l'école pour qu'il ne fasse rien", peste un autre parent d'élève.

La directrice accaparée par les protocoles sanitaires

Le personnel de l'établissement et les parents sont épuisés. En témoigne ce courrier que la directrice vient de recevoir. "C'est une maman qui explique que depuis le 22 novembre dernier sa fille n'a eu que deux jours de classe. L'enseignante a eu le Covid donc la classe est fermée jusqu'au 13 décembre", lit la cheffe d'établissement. En ce moment, ses journées sont rythmées par des coups de fils aux parents d'élèves, et par les protocoles sanitaires à mettre en place, qui changent tous les 15 jours. "Je ne fais que ça en ce moment, et du lundi au dimanche. On a du mal à suivre les changement de protocoles. On demande à ce qu'ils soient simplifiés."

Le syndicat SNUDI-FO demande plus de remplaçants pour résorber la situation. Une pétition à leur initiative a déjà récolté plus de 400 signatures.