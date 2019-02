Landes : les parents et les élus du RPI du Luy de France restent mobilisés

Momuy, France

Ils ne veulent rien lâcher. Les parents et les élus du RPI du Luy de France se sont une nouvelle fois mobilisés. Après un rassemblement, lundi devant l'Inspection d'Académie, à Mont-de-Marsan, une vingtaine d'entre eux ont ralenti la circulation au niveau de l'école et de la mairie de Momuy, ce mercredi matin entre 7h30 et 9 heures. Ralentissement et distribution de tracts pour dénoncer une éventuelle fermeture de classe de primaire à la rentrée prochaine. Les parents ont aussi reçu l'aide d'habitants et de retraités, ce mercredi matin. Quant aux automobilistes, ils se sont montrés pour la plupart compréhensifs.

D'autres actions sont en cours de préparation pour ce jeudi, date à laquelle doit se tenir une nouvelle réunion entre le Directeur Départemental des Services de l'Education Nationale et les syndicats. La carte scolaire sera officialisée vendredi dans les Landes.

