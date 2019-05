Landes : mobilisation pour sauver une classe de 3e au collège d'Hagetmau

Le SNES-FSU des Landes appelait les collèges et les lycées à se mobiliser ce jeudi, contre la réforme du lycée. Appel relayé au collège d'Hagetmau, où le personnel dénonce également la suppression d'une classe de 3e à la rentrée de septembre.

Des enseignants et des personnels éducatifs du collège d'Hagetmau mobilisés ce jeudi midi

Hagetmau, France

Mobilisation au collège d'Hagetmau ce jeudi à 13h. Une action à l'appel du Snes-FSU. Les enseignants et le personnel éducatif étaient appelés à se rassembler devant le portail de l'établissement, avec deux revendications à l'ordre du jour : la réforme sur l'école de la confiance de Jean Michel Blanquer et une autre plus locale, concernant la suppression d'une classe de 3e à la prochaine rentrée.

A la rentrée 2019, il est prévu que les cinq classes de 4e ne forment plus que quatre classes de 3e. Les enseignants redoutent des effectifs qui pourraient aller jusqu'à 32 élèves par classe. Ce qui serait beaucoup trop, explique Marie-Laure De la Calle, professeur d'anglais : "Hagetmau est dans un bassin social plutôt défavorisé, avec des familles qui ont certaines difficultés et des élèves qui ont des besoins particuliers. Si les effectifs augmentent considérablement, nous nous demandons comment fournir un enseignement de qualité et faire progresser tous nos élèves de la même façon."

Un rendez-vous est prévu le 14 mai à l'Inspection Acédémique des Landes.

Une journée d'action dans les établissements landais

Le SNES-FSU des Landes appelait les collèges et les lycées à se mobiliser ce jeudi. Le syndicat dénonce la réforme du lycée, qui, selon lui, va entraîner beaucoup de difficultés à la rentrée prochaine, y compris dans les collèges (questions d'orientation, et de suppression de postes). Plusieurs rassemblements devaient organisés sur la pause déjeuner.