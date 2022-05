Landes : qui est Maître Fafa, l'instituteur influenceur aux 24 000 abonnés sur Instagram ?

Créer des cartes Pokémon pour apprendre à calculer, revisiter des jeux de société pour s'améliorer en grammaire... C'est le quotidien de ce professeur du Vignau, petite commune des Landes. Fabrice Rechede, alias Maître Fafa, est instituteur. Pour aider ses élèves de CM1 et CM2 à progresser, il crée des jeux qu'il partage ensuite sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, il est suivi par plus de 24 000 personnes sur Instagram, des parents, mais aussi des enseignants qui s'inspirent de son travail.

Des cartes inspirées du jeu Pokémon pour apprendre à calculer

S'il a créé son compte sur les réseaux sociaux avant la crise sanitaire, c'est pendant le premier confinement que les vidéos ont commencé à cartonner : "J'ai proposé aux élèves des activités à faire à la maison, explique Fabrice Rechede. Je me suis alors dis 'pourquoi pas ne pas les partager aux collègues' car cette période était assez difficile, on ne savait pas trop comment enseigner à distance." L'enseignant décide alors de partager ses jeux sur son blog et sa page Instagram.

L'enseignant revisite des jeux populaires auprès de ses élèves pour créer ses exercices - Fabrice Rechede

Des jeux d'apprentissage inspirés directement des centres d'intérêt de ses élèves : "La mode en ce moment c'est les cartes Pokémon. Comme il y avait eu de petits problèmes entre les élèves par rapport à ça, j'ai décidé d'interdire ces cartes à l'école. Mais comme les élèves adorent ça, j'ai créé à partir de ça un jeu sur les nombres décimaux, les grands nombres, les conversions." Le plateau de jeu emballe ses élèves. Alors pour que d'autres collègues en profitent, il poste le jeu sur internet, téléchargeable gratuitement.

L'enseignant propose des jeux adaptés aux élèves, sous forme de jeux de société - Fabrice Rechede

Aujourd'hui, ses créations inspirent de nombreux enseignants, "des collègues du premier degré, mais aussi de plus en plus des enseignants du second degré". L'enseignant lui-même s'est inspiré d'autres professeurs qui ont publié des jeux et astuces sur internet. "Si on peut s'entraider, ça me fait plaisir", sourit Maître Fafa. L'enseignant n'est pas rémunéré pour son activité, mais il reçoit de la part de certaines marques des jeux d'apprentissage qu'il met en valeur sur sa page Instagram.