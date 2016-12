Landes : une nouvelle école d'ingénieurs informatique s'installe à Dax

L'école d’ingénieurs informatiques In'Tech s'installe à Dax (Landes) au seins des locaux de Pulseo. Elle formera des master Bac +5 dans les métiers de l'informatique dès septembre 2017. C'est la première formation de ce genre dans le secteur dacquois

Une nouvelle école supérieure s’installe à Dax. Il s'agit d'une école d’ingénieurs informatique : In’Tech, déjà basée à Ivry en région parisienne et à Agen, ouvre un établissement supérieur privé dans la cité thermale avec l’arrivée d’une première promotion en septembre 2017.

La convention a été signée ce vendredi entre l’école et le Grand Dax, car In’tech sera installée au sein du centre Pulséo près de la gare.

Un diplôme qui n'existait pas dans le secteur dacquois

Les élèves sortiront avec un diplôme niveau master (Bac +5) dans les métiers de l’informatique (expert en ingénierie du logiciel ou expert en système et réseaux). "Il y en avait besoin chez nous", explique la Présidente de l'Agglo du Grand Dax Elisabeth Bonjean. "On a ici des start-up qui ont du mal à recruter des ingénieurs et on a des jeunes talents qui partent se former à Bordeaux ou à Paris ! Si on forme des jeunes sur place, ils vont pouvoir rester ici et créer leur entreprise".

"Si on forme les gens sur place, ils vont rester"-Elisabeth Bonjean, maire de Dax

Jusqu'à présent, il n'y avait que des formations supérieures liées au milieu de santé dans le secteur dacquois (école d'infirmiers, école de kinésithérapie, master à l'Institut du Thermalisme).

Une formation concrète dès la première année

L'école privée In'tech met en avant une pédagogie innovante en lien direct avec l'entreprise.

"Ce sont des vrais projets d'entreprises qu'ils doivent réaliser, avec des vrais besoins exprimés par les entreprises", explique le directeur d'In Tech Sud-Ouest Jean-Michel Talavéra.

Coût : 27 000 euros sur trois ans

La formation a quand même un certain coût... 27 000 euros les trois ans. Le directeur explique que les élèves se remboursent les deux dernières années supplémentaires en étant embauchés en alternance en entreprise. Il existe des systèmes de bourses pour les plus modestes.

Pour justifier ces tarifs, le directeur d'In'Tech Sud-Ouest Jean-Michel Talavéra s'appuie sur ses statistiques : les élèves touchent en moyenne 39 000 euros brut par an à la sortie de l'école, 80% ont signé un CDI avant la fin de la scolarité et 95 % en ont signé un moins de trois mois après l'obtention de leur diplôme.

Il n'est pas obligatoire d'avoir le bac pour entrer dans cette nouvelle école d'ingénieurs informatique basée à Dax. La première promotion arrivera en septembre 2017, avec une autre rentrée en mars 2018. Les admissions se font sur dossier et entretiens sans passer par le portail admissions post-bac.