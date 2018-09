Plusieurs professeurs ont manifesté ce vendredi matin au collège de Langeais contre le sureffectif dans les classes. Ils ont fait cours dans la cour de l'établissement. On compte 31 élèves en classe de 5ème. Une motion a été adressée à l'inspection.

Langeais, France

C'est la première vraie manifestation de colère de la rentrée dans un établissement scolaire en Touraine. Ce vendredi matin, les professeurs du collège "Le Champ de la Motte" à Langeais ont manifesté dans la cour du collège contre les classes surchargées de manière originale puisqu' ils ont fait cours pendant une heure dans la cour de récréation. Une action menée sous les yeux du principal du collège qui avait verrouillé les portes.

Les profs ont fait cours dans la cour de l'établissement © Radio France - Denis Guey

En 6ème, le nombre d'élèves monte jusqu'à 27, en 5ème jusqu'à 31 élèves, en 4ème ils sont au moins 28 par classe, et en 3ème jusqu'à 30 par classe.Thierry Flammand, prof d'histoire-géographie, n'a jamais vu çà en 20 ans de présence au collège de Langeais. Avant ce la pouvait toucher 1 niveau sur 4, maintenant cela touche 3 niveaux. Et puis on est aussi très serrés dans la classe, avec des tables devant la porte d'issue de secours.

Il faudrait 22 élèves par classe pour travailler correctement

Sandrine Depoix est professeur de technologie. Elle met l'accent sur les élèves en difficulté, ceux qui ont des problèmes de dyslexie par exemple. Avec les effectifs actuels, c'est impossible de s'en occuper correctement. Ce collège de Langeais compte 703 élèves, 46 professeurs et 23 classes. Une motion a été votée par le conseil d'administration du collège avec le soutien des parents d'élèves, motion qui est remontée jusqu'à l'inspection académique.