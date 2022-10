Langue basque : l'association AEK demande davantage de moyens

"On arrive à nos limites". L'association AEK qui forme les adultes à la langue basque tire la sonnette d'alarme. Ce mercredi, autour de ses représentants, elle déplore une situation financière dégradée. Si le nombre d'enseignants reste le même que l'an dernier, soit 70 professeurs d'euskara, le nombre d'élèves continue d'augmenter doucement, mais surement, s'établissant aujourd'hui à 1630 élèves, que ce soit en cours du soir, ou en formation continue. Autrement dit, davantage de classes, et d'heures de cours.

"Mais à côté de cela, notre financement public, lui, ne bouge pas" déplore les responsables d'AEK Iparralde. En effet, cette année encore, ils recevront la subvention de 520.000 euros de la part de l'Office Publique de la Langue Basque, en charge de financer les organismes linguistiques. "La dernière augmentation de cette subvention qu'on avait obtenu, c'était il y a cinq ans, et c'est facile de se rendre compte que tous les coûts ont augmenté entre temps" détaille Amaia Beyrie, du bureau d'AEK du Pays basque nord. Selon l'association, cela représente environ 30% de leur budget global. Le reste est financé par AEK qui fonctionne avec un budget annuel global d'1,5 million d'euros.

Des professeurs payés entre 1.400 et 1.700 euros par mois

L'association demande donc de passer de cette subvention fixe à un modèle similaire à ce qu'il se fait de l'autre côté de la Bidassoa: un financement calqué sur le nombre d'heures de cours. "Il pourrait y avoir, dans le coût horaire d'un cours, une tranche prise à sa charge par la finance publique" suggère Amaia Beyrie et ainsi suivre "l'activité d'AEK". L'association souhaiterait de cette manière pouvoir augmenter le salaire de ses professeurs. "En moyenne, les professeurs chez nous gagnent entre 1.400 et 1.700 euros, il nous faut plus de moyens pour faire vivre nos salariés dignement" explique Ihintz Oliden, coordinatrice d'AEK au Pays basque nord.

AEK a par ailleurs augmenté le prix de ses cours de 14% cette année, une hausse qu'ils veulent néanmoins absolument limiter. "On ne veut pas que l'aspect économique gèle une envie d'apprendre le basque". L'association espère une intervention des financeurs publics, et même aller plus loin, et proposer un système de bourse comme ce qui se fait dans la communauté autonome basque pour financer une partie de ces cours aux apprenants.

Nous avons contacté l'Office Publique de la Langue Basque qui n'est pas encore revenue vers nous à ce sujet.