Langue basque : le refus du permis de construire de l'ikastola à Briscous provoque colère et incompréhension

Le torchon brûle entre la mairie et l'ikastola de Briscous. Les parents l'ont fait savoir ce mercredi matin en organisant spectaculairement une conférence de presse devant l'hôtel de ville, aux côté du président de Seaska, la fédération des ikastola. C'est le dernier épisode en date des rapports tumultueux, depuis deux ans, entre les parents de l'école en langue basque et la municipalité.

Une première

Le refus d'accorder le permis de construire fin septembre dernier a mis le feu aux poudres. "Après 54 ans et avec maintenant 39 ikastola, Seaska a une longue expérience en matière de dépôt de permis, mais c'est la première fois qu'une commune refuse de rencontrer les membres de Seaska", dénonce Peio Jorajuria le président de Seaska. Toutes les demandes de réunion et de rencontre sont restées lettre morte selon les parents qui manifestent leur incompréhension.

Une incompréhension accentuée par le fait que la municipalité a affirmé, dans ses courriels comme dans le magazine municipal, qu'elle était favorable à la construction en dur sur un terrain qui lui appartient et qui est actuellement loué et occupé par l'ikastola. Une construction entièrement financée par les ikastola elles-mêmes.

Le désaccord porterait sur la capacité d'accueil que la mairie voudrait plafonner à 50 élèves. Pas question de brider le développement de la langue basque, estime Seaska. Au début de l'année 2023, le refus d'accueillir une élève de l'ikastola à la cantine municipale avait ravivé les tensions -problème qui a finalement été résolu cette rentrée.

L'ikastola de Briscous est installée dans des préfabriqués depuis sa création en 2013 sur un terrain municipal © Radio France - Iban Etxezaharreta

Aujourd'hui, Seaska se dit prête à discuter des considérations techniques du projet et demande à la mairie d'organiser une réunion dans les 15 jours. "Sans solution, Madame Ayensa et Monsieur Elizagoyen (Maire et 1er adjoint du village, NDLR) ce ne sont pas les parents de l'ikastola de Beskoitze que vous aurez en face, c'est l'ensemble des ikastola et de la société basque qui viendra au secours de l'euskara" tonne Peio Jorajuria. Une annonce de mobilisation plus forte -éventuelle- on ne peut plus claire. Installée dans des préfabriqués depuis sa création voilà 10 ans, l'ikastola de Briscous scolarise cette rentrée 52 enfants.

Sollicités par France Bleu Pays Basque, la maire et son premier adjoint n'ont, à cette heure, pas répondu à nos questions.