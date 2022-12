Langue bretonne : l'Etat accusé de ne pas respecter ses engagements

Les défenseurs de la langue bretonne sont consternés après l'annonce de l'ouverture de trois postes seulement au Capes et Cafep, les concours du second degré de l'enseignement public et de l'enseignement sous contrat, pour les deux académies de Rennes et Nantes. Selon Kelennomp! l'association d'enseignants en langue bretonne, il faut remonter aux années 2008/2009 pour trouver un nombre aussi faible, alors que les besoins sont estimés à un minimum de 30 nouveaux enseignants à former par an pour atteindre les objectifs de la convention Etat-Région, rien que pour le second degré.

"On a particulièrement lutté ces deux dernières années pour obtenir une convention Etat-Région digne de ce nom." explique Ronan Kerbiquet, coordinateur de "Kelennomp !". "On était 5.000 à manifester à Quimper en mars 2021. On a remis le couvert pour la loi Molac et la censure du Conseil constitutionnel. Finalement, cette convention est signée par le Premier ministre de l’époque venu en personne à Rennes."

Cette convention avait comme objectifs : 30.000 enfants en bilingue et l’enseignement de la langue bretonne pour tous les enfants en 2027 pour le Finistère. "Il faut former 30 nouveaux enseignants par an pour le secondaire, et une centaine si on parle aussi du primaire, pour arriver à ce que prévoit la convention en 2027. Et on en est très loin. L’Etat manque à sa parole. On se fait... enfin, vous voyez ce je veux dire !"