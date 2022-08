Langue catalane : La Bressola ouvre son deuxième collège à Canet-en-Roussillon

C'est le septième établissement de La Bressola, réseau d'enseignement immersif privé en langue catalane. C'est également le deuxième collège du réseau qui ouvre dès jeudi 1er septembre, jour de la rentrée scolaire à Canet-en-Roussillon à côté de l'arboretum, dans les Pyrénées Orientales. Cette ouverture était nécessaire pour faire face à l'augmentation des effectifs.

Jour de pré-rentrée pour les enseignants avant d'accueillir les élèves dans les salles de classes toutes neuves © Radio France - Léo Limon

Une quarantaine d'élèves scolarisés en 6eme et 5eme suivront leurs cours dans ce bâtiment refait à neuf. Cela fait plus de deux ans que La Bressola cherchait à ouvrir un deuxième collège après celui de Soler, "notre premier collège est plein comme œuf, explique Eva Bertrana, la directrice générale, on était dans l'urgence de trouver des locaux adaptés pour ouvrir un deuxième collège".

Dans la salle des professeurs, les anciens mangeoires des chevaux ont été conservés. © Radio France - Léo Limon

L'enseignement immersif attire, puisque une cinquantaine d'élèves sont encore sur liste d'attente pour cette rentrée. Au total plus d'un millier d'élèves de la maternelle à la troisième sont inscrits pour la rentrée.

Eva Bertrana, la directrice générale de La Bressola espère ouvrir bientôt un lycée en enseignement immersif. © Radio France - Léo Limon

Le lieu, le Mas Roussillon de Canet, est un lieu chargé d'histoire catalane, ce qui plaît à la directrice générale Eva Bertrana : "Ici, il y a cinquante ans on ne parlait que Catalan, donc on replace le Catalan là où il a été enlevé". Un atout supplémentaire pour enseigner la langue et la culture catalane.

Si l'enseignement en Catalan attire, il reste peu employé dans la société, "c'est paradoxal, mais l'usage de la langue n'est pas le même que celui de l'intérêt pour la langue, explique Eva Bertrana, il y a beaucoup plus d'intérêt pour apprendre le Catalan que ce que l'on perçoit quand on marche dans la rue".

Un des chaînons manquants serait peut-être d'ouvrir un lycée La Bressola. Ce n'est pas encore possible, faute de bâtiment. Mais ce serait une bonne chose estime Gregory Sansa, professeur d'EPS : "Pour moi, on construit un enfant [...] et je pense que c'est au moment des années lycées que l'on s'affirme, je pense que c'est ce qu'il nous manque pour que la boucle soit bouclée, pour que l'on puisse dire "cet enfant a été formé à l'école La Bressola, et quel est son ADN".