Langues régionales : de plus en plus de petits Landais apprennent le Gascon

L'association GASCON Lanas se félicite de plusieurs ouvertures de sections et classes bilingues gascon-français en cette rentrée et constate que de plus en plus de parents, qui eux-mêmes ne parlent pas la langue, souhaitent que leur enfant la maîtrise. 5 % des écoliers de primaire l'apprennent.