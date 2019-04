Langues régionales: leur enseignement est-il anticonstitutionnel?

Jacqueline Gourault, ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales.

"L'enseignement immersif est possible dans les écoles privées, comme les Diwan, mais pas dans les écoles publiques, car on ne peut pas l'imposer aux parents", c'est pourquoi "un enseignement immersif à l'école publique est anticonstitutionnel". Les propos de la ministre des Relations avec les collectivités territoriales, devant les sénateurs, ont provoqué l'émotion en Pays basque, où il existe 17 écoles qui pratiquent cet enseignement depuis une dizaine d'années.

Le gouvernement est clairement opposé à l'immersion — Max Brisson, sénateur LR

Les élèves ont une enseignante pour l'euskara et une pour le français © Radio France - Bixente Vrignon

Ces propos ont été tenus au cours du débat sur le statut de l'Alsace et le sénateur Les Républicains des Pyrénées-Atlantiques, Max Brisson a répondu à la ministre en soulignant un changement de doctrine où "tout ce qui dépasse doit être rasé". Évoquant le cas du Pays basque, le sénateur accuse qu' "il y a une volonté de ce gouvernement de remettre en cause les expérimentations immersives à l'école publique. J'avais des doutes, mais je vais pouvoir dire au Pays Basque que le gouvernement est clairement opposé à l'immersion".

Une opposition idéologique — Marie-Andrée Ouret, Biga Bai

Attention! Ikastola en colère © Radio France - Amaia Cazenave

Les parents d'élèves relèvent une "position idéologique" et une "méconnaissance du dossier". Pour Thierry Delobel, de l'association Ikas Bi, la ministre se trompe, "elle ne connait pas bien son sujet, c'est une expérimentation et ça rentre dans le cadre de la loi. On va interroger le ministère de l'Education Nationale sur ce sujet", dénonçant que "tout ça dénonce une position idéologique".

Marie-Andrée Ouret préside l'association Biga Bai. Elle trouve "curieux qu'on vienne dire que l'expérimentation est anticonstitutionnelle. Ça n'est jamais imposé aux parents. C'est surprenant, inquiétant, une très mauvaise nouvelle, c'est clairement une opposition idéologique", relève-t-elle aussi.