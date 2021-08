Langues régionales : toujours des craintes sur l'avenir de l'enseignement immersif en catalan

À l'occasion de la 53e Université catalane d'été, les députés Paul Molac (Morbihan) et Christophe Euzet (Hérault) étaient ce mardi à Prades (Pyrénées-Orientales).

Paul Molac, député du Morbihan et porteur du projet de loi à l'Assemblée nationale, était ce mardi à Prades.

À deux semaines de la rentrée scolaire, il reste encore beaucoup de questions. Les écoles qui proposent un enseignement immersif en langues régionales, comme le réseau La Bressola dans les Pyrénées-Orientales avec la langue catalane, sont dans l'incertitude après que le Conseil constitutionnel a censuré une partie de la loi sur les langues régionales en mai, un mois après son adoption définitive par le Parlement. L'enseignement immersif est considéré comme contraire à la Constitution. Certains parents d'élèves des Pyrénées-Orientales ont donc profité de la 53e Université catalane d'été, ce mardi à Prades, pour poser leurs questions aux députés.

Certains parents d'élèves s'inquiètent pour la rentrée dans les écoles en immersion.

D'abord, Paul Molac, député du Morbihan et porteur du projet de loi sur les langues régionales à l'Assemblée nationale. Christophe Euzet était également présent, député de l'Hérault et coauteur du rapport remis en juillet au Premier ministre Jean Castex. Ce texte préconise plusieurs pistes pour consolider l'immersif et le rendre compatible avec la Constitution.

La rentrée se fera "dans des conditions normales"

Aux parents d'élèves qui s'inquiètent pour l'organisation de la rentrée scolaire, dans deux semaines, le député Christophe Euzet répond que "le Premier ministre a répété ces dernières semaines que la rentrée se ferait dans des conditions tout à fait normales."

Et la suite ? Quel est l'avenir des écoles en langue catalane ? Deux pistes semblent se dessiner, selon les députés.

Faut-il changer la Constitution ?

Pour Paul Molac, porteur de la proposition de loi à l'Assemblée, il faut intégrer la méthode d'enseignement en immersion dans la Constitution. "Comme ça, le Conseil constitutionnel ne pourra plus rien dire. C'est ce qu'on fait, parfois, par exemple pour des traités internationaux."

"On peut faire un article sur l'enseignement immersif dans la Constitution." - Paul Molac, député du Morbihan

Mais modifier la Constitution est-il possible, à quelques mois de l'élection présidentielle ? Oui, selon Paul Molac, qui estime que "personne ne voudra mécontenter le futur électeur". Christophe Euzet, lui, n'en est pas si sûr. Le député de l'Hérault, coauteur du rapport remis au Premier ministre, pense que la procédure sera trop longue. "Changer la Constitution, c'est un travail de longue haleine. Ça passerait probablement par un référendum. Et à quelques mois de l'élection présidentielle, je ne pense pas que ce soit le meilleur moment."