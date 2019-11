Langues régionales : une mobilisation pour les défendre ce samedi à Paris

Rennes, France

C'est un cri de colère que veulent pousser les membres du collectif "pour que vivent nos langues". Ils estiment ne pas être du tout entendus par le gouvernement et principalement par le ministre de l'Education Nationale Jean-Michel Blanquer. Les défenseurs des langues régionales se donnent rendez-vous samedi 30 novembre à partir de 11h devant le ministère de l'Education Nationale à Paris. Les langues régionales sont nombreuses en France et résistent, l'occitan, le basque, le breton, le corse, l'alsacien, le flamand, le catalan, les créoles et quelques autres, mais "elles figurent toutes à l'inventaire des langues menacées de disparition établi par l'ONU" selon le collectif qui regroupe une quarantaine d'associations.

La réforme en cause

La réforme du bac de Jean-Michel Blanquer est "une catastrophe pour les langues régionales" selon Paul Molac, député du Morbihan et initiateur de la mobilisation. D'abord le coefficient 1 ne donne aucune plus-value pour un candidat ayant choisi une langue régionale; "le collectif réclame un coefficient 3 comme pour les langues anciennes". Autre handicap, la langue régionale est mise en concurrence dans le choix des options avec la seconde langue. "Conséquence, une chute dramatique des effectifs d'élèves inscrits en langues régionales".

L'enseignement par immersion menacé

Les méthodes immersives d'apprentissage des langues ont fait leur preuve au cours d'expérimentations selon le collectif. "Alors que l’urgence devrait permettre d’étendre ces méthodes immersives efficaces à l'école publique et dans les écoles privées, selon la déclaration de M. Jean-Michel Blanquer devant le Sénat, tout cela doit disparaître !" estime le collectif. Une pétition mise en ligne a déjà recueilli 13 800 signatures.