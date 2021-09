Laruscade : le maire est accusé de jouer les shérifs, les parents d'élèves manifestent

« Après avoir subi la pandémie, ces jeunes enfants ont besoin de retrouver une certaine sérénité. Il en va de même pour les parents qui, quand ils déposent leurs enfants, espèrent qu’ils n’auront pas à croiser Monsieur le Maire dans la cour » écrit l'UNAAPE (Union Nationale des Associations Autonomes de Parents d’Elèves) dans son courrier envoyé à la sous-préfète de Blaye, avec copie au rectorat, au directeur de la DSDEN (direction des services départementaux de l'éducation nationale) et à députée du secteur, Véronique Hammemer.

Une « situation délétère » qui pousse le syndicat à appeler à manifester ce mercredi soir avant le conseil municipal de la commune.

Courrier envoyé par l'association de parents d'élèves à la sous-préfète de Blaye - UNAAPE 33

Suite du courrier envoyé par l'association de parents d'élèves à la sous-préfète de Blaye - UNAAPE 33

Depuis le début d’année scolaire, deux nouvelles plaintes ont été déposées par des parents d’élèves. L’enquête est suivie par le procureur du tribunal de Libourne.

Le petit est mort de trouille, il ne veut plus aller à l'école

Sabine Chenu est la maman de Théo. Il y a quelques jours, son fils a « tapé un peu fort dans le ballon dans la cour de récré et le ballon a touché une tuile du toit. » Ça n'a visiblement pas plu au maire qui a son bureau juste à côté, elle explique : « Le maire a attrapé mon fils par l'oreille, il lui a tellement fait mal qu'il avait l'oreille toute rouge. Il en a pleuré ! Quelques jours après, notre gentil cowboy est allé voir Théo et lui a dit "tu as porté plainte contre moi ? Ce que tu n’as pas compris, c'est que la police, c'est moi et tu vas voir ce qui va arriver." J'ai le petit qui est mort de trouille et qui ne veut plus aller à l'école. Deux jours après, on reçoit une lettre comme quoi il exclu mon fils de la cantine et de l'accueil du soir pendant trois mois, jusqu'à la fin de l'année. Le petit, il est en colère, il a la peur, il n’est vraiment pas bien dans sa peau. »

Séparation scolaire / périscolaire

Pourtant la seule organisation qui appelle à manifester est donc une association nationale de parents d'élèves, pas de PEEP, de FCPE ni même de syndicat enseignant. Cela s’explique facilement selon Marlene Fernandez, secrétaire départementale SNUDI FO : « On est extrêmement attachés à la séparation stricte entre le scolaire et le périscolaire. On ne veut pas qu'un maire se mêle du temps scolaire, du temps éducation nationale, qui doit être le même pour tous. Nous devons donc, nous aussi, en tant qu’agent de l'Education nationale, faire en sorte de ne pas intervenir sur le temps périscolaire. »

Trois incidents en quatre mois

Véronique Hammerer, députée LREM de la circonscription de Blaye, Coutras ou St-André-de-Cubzac était en copie de la lettre de l’UNAAPE, elle a très souvent travaillé avec le maire et entend la colère des parents. «Je comprends les parents avoue t-elle, je comprends qu'ils fassent une manifestation parce que ça fait quand même trois fois ! Je connais très, très bien Jean-Paul Labeyrie depuis une dizaine d'années. Je pense que c'est quelqu'un qui peut s'emporter mais dans la fonction de maire, il faut aussi garder un peu son sang-froid. Après, voilà, il y a des plaintes qui ont été déposées, il faut d'abord laisser faire la justice. Par contre, si les faits sont avérés. Bien sûr que c'est inexcusable. »

Le maire joint par France Bleu Gironde se dit ouvert au dialogue ce mercredi soir, accepte de rencontrer les représentants de l’UNAAPE. En revanche, il nie les accusations et parle de certains adultes qui lui en veulent depuis des années.