Creuse : l'hommage à Samuel Paty reste le même explique le DASEN, Laurent Fichet

C'est la rentrée des classes ce lundi pour les écoliers, collégiens et lycéens creusois. Mais c'est une rentrée pas comme les autres, en raison de la crise sanitaire et de l'hommage rendu à Samuel Paty.

Les écoliers, collégiens et lycéens creusois reprennent ce lundi le chemin de l'école. Un hommage sera rendu à Samuel Paty, le professeur assassiné à 11H. Une minute de silence sera observée après la lecture de "La lettre aux instituteurs" de Jean Jaurès. En revanche plus de rentrée décalée à 10 heures, ni le temps d'échange prévu entre 8h et 10h pour les enseignants. Néanmoins, "l'hommage à Samuel Paty reste le même" explique le Directeur Académique des Services de l'Education Nationale en Creuse. Laurent Fichet était ce lundi matin l'invité de France Bleu Creuse. Retrouvez son interview en vidéo ici.

Les attentats ont changé la donne

Les professeurs n'ont pas eu comme c'était prévu deux heures d'échange et de réflexion ce lundi matin. La crise sanitaire, l'attentat de Nice, sont venus bousculer le programme prévu. La rentrée s'est faite à 8h et non pas à 10h, et l'heure prévue pour que les enseignants discutent avec leurs élèves de l'assassinat de Samuel Paty et de la liberté d'expression n'est plus une obligation. Mais ce temps de réflexion, explique Laurent Fichet, n'a pas disparu. "Dans les jours à venir, les équipes vont mettre en place une réflexion approfondie sur différents sujets, le fait de parler aux enfants de cet événement tragique, de la liberté d'expression, de l'extrémisme. Toutes ces choses là seront abordées avec les élèves, tout au long du mois de novembre".