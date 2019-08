Laurent Nunez en tournée de prévention sur la base nautique de Corbières à Marseille

Marseille, France

Laurent Nunez à passé une partie de l'après midi sur la base nautique de Corbières.

Le secrétaire d'état auprès du ministre de l’intérieur est même parti en mer une vingtaine de minutes avec des jeunes qui fréquentent les activités proposées par la police nationale

Chaque année, ce sont entre 10 et 12 000 jeunes qui apprennent à nager, s'initient au kayak, plongée, ou encore à la voile.

298 noyades pour 163 décès en 2019 : prudence ! - Laurent Nunez - secrétaire d'état auprès du ministre de l’intérieur

Laurent Nunez a discuté les jeunes et les organisateurs et n'a pas manqué de souligner l'importance de ce rapprochement entre la jeunesse des quartiers et nord et la police, il s'est aussi inquiété de l'augmentation du nombre de noyade cette année, augmentation de 40 % en raison des conditions climatiques qui ont poussé les français vers les points d'eau.