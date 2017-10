Laval : des habitants aident les enfants à faire leurs devoirs

Ce dispositif de soutien scolaire existe depuis plus de 10 ans à Laval. Il a été mis en place sous François d'Aubert (ancien maire). Tous les soirs, de 15 heures 30 à 17 heures 30, dans les maisons de quartier, des habitants se transforment bénévolement en professeur pour aider les enfants.

Une dizaine d'enfants de primaire se retrouve pendant deux heures l'après-midi à la maison de quartier d'Hilard. Ils sont par exemple en CP comme Bahabo qui ce jour-là à une page de lecture à faire, c'est Odette qui s'occupe d'elle, Odette une retraitée qui donne de son temps depuis 5 ans pour les enfants après s'être occupée de ses petits enfants après l'école. Ils sont assis comme à l'école derrière des bureaux. Le silence pour travailler. Un silence que parfois ces enfants n'ont pas chez eux parce qu'il y a des petites frères ou des petites sœurs, ou parce que papa et maman travaillent, alors ils sont seuls pour faire les devoirs. Pas facile quand on a seulement 6 ans de se prendre en charge. Ces enfants ont été repérés par leurs enseignants qui ont dirigé les enfants vers ce dispositif de soutien scolaire. Et ça marche!

Certains jeunes qui ont bénéficié de ce soutien, sont devenus bénévoles et aident à leur tour d'autres enfants! Chantal Grandière, adjointe à la vie des quartiers

Les enfants jouent avec un animateur © Radio France - Stéphanie Denevault

Les enfants font leur devoir mais il y a aussi une salle qui est consacrée aux jeux. Des jeux de société pour apprendre mais aussi parler. Le jeu pour dire ce qui va, ce qui ne va pas. C'est aussi ça le dispositif CLAS (Contrat Local de l'Accompagnement à la Scolarité), libérer la parole de l'enfant. Si vous souhaitez devenir bénévole il faut contacter votre maison de quartier ou la mairie de Laval.