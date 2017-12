Laval, France

Marilou et Mattéo se précitent vers l'entrée. Porte fermée. "Je suis un peu en galère, il est 8h06 et je n’ai pas d’autres solutions que d’attendre 8h20. Alors que je travaille à 8h30", souffle la maman. Attendre dans le froid ? Non merci, Marilou prend son téléphone. "Allô ? Oui je suis à la porte de l’école, j’étais un petit peu en retard, est-ce que c’est possible de m’ouvrir ? Merci !"

"Je commence le travail plus tard à cause de ce changement"

C'est bon pour cette fois, mais Marilou n'est pas la seule à pester contre cette nouvelle mesure. Virginie le voit : ses enfants sont plus fatigués. "7h30 obligatoirement, 8h pareil, ça ne laisse pas beaucoup de marge. On est obligé de lever les enfants super tôt. Des fois on pourrait avoir un battement de 15 minutes et croyez-moi, _un quart d’heure de sommeil pour un enfant, c’est beaucoup_", constate-t-elle.

"Encore faut-il que ça roule bien à Laval", renchérit un autre parent. Des parents impactés dans leur travail, comme Françoise. "Le souci, c’est que j’ai demandé à mon directeur de décaler mes horaires. Je commence une demi-heure plus tard à cause de ça. Moi qui n’ait pas de permis, ce n’est pas facile non plus". Et malheureusement tous les patrons ne sont pas aussi compréhensifs.

Stress, agacement, Sébastien Touzé l'observe tous les jours. C'est le directeur de l'école Michelet de Laval. "J’ai beaucoup de parents qui se plaignent de ces nouveaux horaires. Ça leur pose des problèmes de stress le matin, d’attente devant l’école dans des conditions climatiques parfois pas terribles".

Une mesure de sécurité contestée

Tout ça, c'est notamment pour la sécurité explique la mairie. Histoire de diminuer le risque d'intrusions dans les écoles. Mélanie approuve. "C’est quand même relativement sécurisant. Les écoles, on se soucie de pouvoir rentrer trop librement donc je suis ça plutôt bien". Un cas particulier selon la FCPE. La fédération des conseils des parents d'élèves a reçu plus de 200 réponses de parents, en grande majorité contre cette mesure. Pire, selon le directeur de l'école, l'argument de la sécurité ne tient pas du tout.

"Il y a un attroupement devant l’école, avec plein de monde tous les matins, ce qui n’est pas très recommandé, regrette Sébastien Touzé. Par contre l’après-midi vers 15h30 quand l’école est terminée, là les portes sont ouvertes. Et dans toutes les écoles de Laval. C’est étrange d’avoir cette sécurité « extrême » le matin et zéro sécurité l’après-midi", analyse-t-il.

La FCPE n'est pas fermée à l'idée de sécuriser les établissements scolaires, mais réclame deux gestes : un digicode pour rentrer plus facilement et une concertation entre la mairie et les parents d'élèves.