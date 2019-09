Laval : des parents d'élèves inquiets pour la suite des travaux à l'école de la Senelle

Les élèves de la Senelle à Laval ont retrouvé les bancs de l'école ce lundi 2 septembre et ils ont aussi retrouvé les engins de chantier. L'école est en travaux jusqu'en janvier 2020. Les travaux continuent et cela inquiète des parents d'élèves déjà échaudés par des problèmes au mois de juin.

Laval, France

La centaine d'élèves de l'école élémentaire de la Senelle à Laval a fait sa rentrée ce lundi 2 septembre et cette rentrée s'est faite dans un établissement encore en travaux. Le chantier est compliqué, il a été suspendu fin juin, un peu avant les vacances scolaires, par la municipalité.

Des parents d'élèves et un syndicat enseignant ont alerté la mairie. Ils avaient peur pour la sécurité des enfants : une dalle du pré-fabriqué de la cantine s'est effondrée. Manque d'hygiène aussi : il n'y avait que deux toilettes pour une centaine d'élèves.

En cette rentrée 2019, c'est désormais la deuxième phase des travaux qui commence et elle inquiète les parents d'élèves.

Une réunion d'information est prévue ce jeudi 5 septembre, à 19 heures, à l'école de la Senelle à Laval. © Radio France - Aurore Richard

Les classes sont rénovées, les menuiseries terminées mais les engins de chantier sont toujours dans la cour. Ils vont encore faire beaucoup de bruit et Laetitia sait que cela perturbe sa fille Manon, qui rentre en CM2. "Au mois de juin déjà, quand il y avait des travaux, les enfants avaient mal à la tête, ils n'arrivaient pas à travailler", se rappelle la maman.

Le maire de Laval était présent le jour de la rentrée

Autre problème : la sécurité. "Ils doivent percer une cage d'ascenseur donc percer des dalles. Alors quand est-ce-qu'ils ont prévu de le faire ? Ce serait préférable pendant les vacances car en termes de risque, c'est important", souligne Yohan Ledroit, représentant des parents d'élèves.

Il y a quand même du mieux pour la rentrée selon lui, des toilettes provisoires sont maintenant installées dans la cour.

AU mois de juin, des parents déploraient le manque de sanitaires. Il y en avait deux pour une centaine d'élèves. © Radio France - Aurore Richard

Malgré tout, les parents d'élèves ont peur de ne pas être écoutés par la mairie. Le maire de Laval, François Zocchetto était justement à la Senelle, ce lundi 2 septembre. Il se veut rassurant, le bien-être des enfants reste sa priorité.

"On essaie d'utiliser au maximum les périodes de vacances mais on est obligé de faire intervenir les entreprises pendant l'année scolaire. L'objectif est d'avoir une belle école, fonctionnelle, en toute sécurité et le plus rapidement possible" assure François Zocchetto. La fin des travaux est prévue en janvier 2020.

Un ascenseur pour les enfants en situation de handicap va être construit prochainement. © Radio France - Aurore Richard

Un calendrier va être fourni aux familles dès ce jeudi 5 septembre, à 19 heures, au cours d'une réunion à l'école de la Senelle à Laval entre parents, municipalité et personnel enseignant.