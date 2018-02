Les petits Lavallois continueront d'aller à l'école le mercredi matin à la rentrée prochaine. La ville de Laval a pris la décision de ne pas demander de dérogation pour repasser à quatre jours de classe, et de garder les rythmes scolaires actuels à quatre jours et demi.

Laval, France

La ville de Laval a tranché : à la rentrée prochaine, rien de change, la ville garde les rythmes scolaires actuels à quatre jours et demi d'école mis en place depuis la rentrée de septembre 2013, elle ne va pas faire de demande de dérogation pour revenir à quatre jours d'école.

La majorité l'emporte

Les vingt-cinq conseils d'écoles ont pu donner leur avis : quatorze sont pour le maintien des 4 jours et demi d'école à la rentrée 2018, huit sont pour le retour à quatre jours, et trois ne se sont pas prononcés. La majorité l'emporte, même si le maire de Laval aurait pu demander des dérogations pour les huit écoles favorables à quatre jours de classes. Mais François Zocchetto ne veut pas de différences entre les écoles, il ne veut pas de rythmes à deux vitesses.

"Toute la France devrait être au même rythme".

"Cela n'aurait pas paru raisonnable, je pense qu'il faut que toute la ville de Laval soit au même rythme, et mon avis personnel c'est que toute la France devrait être au même rythme. Je trouve assez dommageable que l'on fasse des différences selon les communes, parfois des communes qui sont l'une à côté de l'autre, dans lesquelles il va y avoir l'école à quatre jours ou l'école à quatre jours et demi. L'école, c'est le socle de la République, ce sont des valeurs qui doivent être partagées par tout le monde. _C'est dommage de faire des distinctions_. En tous cas, à Laval, nous avons choisi de maintenir le dispositif actuel", déclare François Zocchetto.

"Nous avons voulu faire un choix, qui n'était pas qu'un choix budgétaire".

"Nous avons voulu faire un choix, qui n'était pas qu'un choix budgétaire. Nous avons fait une concertation. Les avis, il faut bien le dire, étaient assez divergents. Néanmoins, ce qui est apparu, c'est que nous avions mis en place depuis trois ans maintenant une politique avec 220 intervenants qualifiés pour les animations. Cette politique nous voulons la maintenir et la développer.

Un coût important pour la ville de Laval

L'accueil des enfants de 7h30 à 18h coûte 5 millions 836 000 euros à la ville de Laval chaque année, 1 million 200 000 euros pour les seuls TAP, les temps d'activités périscolaires. La Caisse d'Allocation Familiale verse 1 million 200 000 euros, 245 000 euros sont payés par l'État, 482 600 euros par les parents, et le reste, 3 millions 900 000, par la mairie (via les impôts bien sur).

Mais pour Marie-Cécile Clavreul, adjointe au maire de Laval en charge de l'éducation, il ne faut pas raisonner uniquement en terme de budget. Le système mis en place fonctionne bien, et les parents ont besoin de stabilité. "Le changement est toujours compliqué à gérer pour des familles. Changer l'organisation du rythme du mercredi faisait partie de l'analyse des conséquences et il fallait que dans notre réflexion, on anticipe bien ce point là aussi", explique Marie-Cécile Clavreul.

Deux rythmes, deux vitesses en Mayenne

"Pour Laval, la ville avait engagé une politique ambitieuse, avec des TAP de qualité, avec une vraie formation des animateurs. Il aurait été extrêmement regrettable qu'on repasse à quatre jours dans une ville comme Laval qui financièrement peut assumer pleinement cette réforme", estime Geoffrey Begon, de la FCPE de la Mayenne, la fédération des parents d'élèves.

"C'est un énorme gâchis".

Mais sur le reste du département, "_c'est un énorme gâchis qui se passe"selon lui. "Il y a eu trois ans qui ont été engagés dans un sens, dans beaucoup d'endroits des expérimentations ont été faites et qui ont été nulle part évaluées ou presque nulle part évaluées. Il y a eu des gens qui ont été formés partout, qui vont se retrouver à Pôle Emploi._ C'est bien évident que, à partir du moment où l'État n'a pas, dès le commencement, choisi d'accompagner les collectivités, les plus fragiles d'entre elles étaient en difficulté dès le commencement. Évidemment c'est un soulagement pour elles de trouver une sortie de secours, pour de simples raisons budgétaires, et l'intérêt de l'enfant passe très loin au second plan. C'est vraiment le mot de gâchis qui revient. _L'État n'a pas fait son boulot_".

En Mayenne, 51 écoles sont déjà repassées à quatre jours de classe en septembre dernier, une quarantaine d'autres ont demandé une dérogation pour revenir à quatre jours à la rentrée prochaine. Pour les autres écoles on ne sait pas encore.