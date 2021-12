En Mayenne, l'inquiétude des parents et des enseignants à quelques jours de la rentrée scolaire

Dans le centre-ville de Laval, on approuve la décision du gouvernement de ne pas prolonger les vacances scolaires. "Ça avait été trop difficile lors des premiers confinements, se souvient une maman. Si c'est intenable, il faudra peut-être fermer des classes et répartir les élèves dans les autres classes." Car beaucoup de parents envisagent le pire pour la rentrée scolaire. "On va sans doute faire notre rentrée avant d'avoir les instructions officielles, comme ça s'est fait à chaque annonce", regrette Laurent Thoraval, le secrétaire départemental du syndicat d'enseignants FSU, qui aimerait que le protocole négocié pour la rentrée de septembre soit tout simplement reconduit pour cette rentrée. "La solution, c'est la fermeture de la classe dès le premier cas, je ne vois pas d'autres éléments pour freiner l'épidémie".

Une mobilisation intersyndicale est déjà prévue le 27 janvier prochain

Le conseil scientifique prévoit un tiers d'enseignants absents d'ici fin janvier rappelle pour sa part Bernard Bonneterre de la Fédération des conseils de parents d'élèves de la Mayenne : "J'ai entendu Monsieur Blanquer dire qu'il ferait appel à des retraités. Je vois mal comment l'Education nationale peut recruter autant de vacataires. En plus, c'est quelque chose qui pourrait s'effectuer bien avant afin d'avoir un réservoir de personnes prêtes à intervenir. Donc, ça me paraît un peu tardif".

Des capteurs de CO2 dans tous les collèges mayennais

Pour limiter la propagation du virus dans les établissements, le ministre Jean-Michel Blanquer incite les recteurs à développer les capteurs de CO2 dans les classes. La Mayenne a l'avantage d'être à la pointe : avec 1.200 capteurs installés tout au long de l'année 2021 dans les 41 collèges, publics et privés, rappelle le président du département Olivier Richefou : "Le principe du capteur de CO2, c'est d'être une alerte. On me rapporte que ça fonctionne bien : couleur verte, puis orange, puis rouge, et quand c'est rouge, il faut aérer. Donc les élèves, eux-mêmes, surveillent et alertent l'enseignant. Donc ça a aussi une vertu pédagogique, y compris pour les enfants et lorsqu'ils rentrent chez eux parce qu'ils peuvent passer le message à leurs parents. Il faut aérer, même en hiver. C'est une très bonne façon de chasser le virus !"