Laval : la réalité virtuelle à l'école primaire pour apprendre la sécurité routière

Grâce à la société EON Reality, une classe de CM1 et CM2 de l'école Eugène Hairy a pu tester une application en 3D sur les tablettes : objectif, trouver tous les panneaux de signalisation. Pari réussi, les enfants se sont montrés attentifs et enthousiastes sur ce nouveau support.

Les tablettes sont à peine posées que les enfants trépignent. Le professeur Denis Legrand donne les dernières consignes pour lancer le jeu via une application. Elle a été conçue par la société EON Reality, spécialisée dans la réalité virtuelle. "On voit des arbres, des paysages, des routes, c'est rigolo, ça change" , raconte Gédéon. Pour se déplacer, Paul bouge la tablette de gauche à droite depuis sa chaise. "Là y'a un stop, après une piste cyclable et là un panneau d'obligation" explique le garçon, avant d'inscrire tout ça sur une feuille.

"Les enfants savent déjà manier l'outil. Et deuxième avantage, on y trouve surtout un intérêt pédagogique", explique Aurélie Derenne, l'une des enseignantes. Et surtout, ils ont l'air plus attentifs et plus intéressés par l'exercice. L'heure passe même trop vite pour certaines, comme Joséphine et Mama. "C'est marrant, les livres ont fait que lire alors que là c'est plus vivant" sourient-elles. L'exercice est réussi. Il ne reste plus qu'à passer l'attestation de première éducation à la route, ce qui ne devrait être qu'une formalité pour les enfants. Comme eux, plus de 500 élèves des Pays de la Loire testeront les cours sur tablette, du CM1 à la 3e et dans toutes les matières, de février à juin.