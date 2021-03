Laval : le champion cycliste François Pervis fait la Dictée du Tour de France à des élèves

Comme dans toutes les villes accueillant le Tour de France, des élèves lavallois ont participé ce vendredi matin à la Dictée du Tour de France. Aux écoles des quartiers des Fourches et du Bourny, c'est le septuple champion du monde de cyclisme sur piste, François Pervis qui a lu le texte aux élèves.

Un texte sur le Tour de France a été lu aux élèves de CM1 et CM2 de l'école Charles Perrault à Laval.

Il est un peu plus de 10 heures ce vendredi matin, lorsque François Pervis arrive dans la classe de CM1/CM2 de l'école Charles Perrault à Laval. Le champion cycliste de Laval Cyclisme 53 est accompagné du maire de Laval, Florian Bercault et de plusieurs adjoints.

Sur une feuille aux couleurs du Tour de France, les élèves écrivent le texte dicté par François Pervis et Florian Bercault. Un texte intitulé "Une étape 100% mayennaise lors du prochain Tour de France" qui évoque le Tour de France et qui est issu d'un article publié sur francebleu.fr en novembre dernier. Les seize élèves ayant obtenu les meilleures notes seront récompensés et auront le privilège d'être invité sur l'étape du Tour de France le 30 juin prochain.

La classe de CM1 / CM2 de l'école Charles Perrault à Laval. © Radio France - Gildas Menguy

A l'issue de cette dictée, les élèves ont pu poser quelques questions au champion cycliste.

Le champion du monde mayennais de cyclisme sur piste, François Pervis a lu la dictée aux élèves. © Radio France - Gildas Menguy

En tout, en Mayenne, ce sont 3800 élèves qui ont participé à la Dictée du Tour dans quelques 150 classes. C'est plus que sur l'ensemble de la région Bretagne !

Le 30 juin, la Mayenne accueillera le Tour de France avec un contre-la-montre de 27 kilomètres en Changé et Laval.