Laval : les élèves du collège de Martonne sous le choc, après les propos qu'aurait tenus un professeur

Que s'est-il passé au collège Emmanuel de Martonne à Laval il y a deux semaines ? Selon plusieurs témoignages de collégiens, un professeur aurait tenu des propos déplacés en classe sur la tenue vestimentaire d'une de ses élèves. Cette altercation a ensuite déclenché de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux. Une instruction est en cours pour établir ce qui s'est passé au sein de l'établissement ce jour-là, affirme l'inspection académique. De son côté, le professeur mis en cause a porté plainte pour diffamation. D'après Force ouvrière, l'enseignant a fait l'objet d'un "lynchage public". Le syndicat appelle donc à faire grève ce lundi 14 juin pour réclamer plus de moyens afin de lutter "contre la haine numérique". Selon FO, l'administration doit mieux protéger son personnel face aux "agressions" sur les réseaux sociaux. Du côté des élèves et des parents d'élèves, le choc est toujours palpable, deux semaines après l'incident.

"On est tous choqués"

L'altercation avec le professeur est encore sur toutes les lèvres au moment de la sortie du collège. Léonie et Maïlys, par exemple, sont en cours avec lui et ces deux élèves de 3e se disent révoltées. "C'est resté, ça passera jamais. On est quand même au 21e siècle, on est en 2021 et dire encore des propos comme ça, c'est aberrant", confie l'une de ces élèves de 14 ans.

On est révoltées mais nous on ne peut rien faire, à part qu'on va continuer de porter nos tenues.

Léonie, élève de 3e

À la sortie du collège, plusieurs élèves portent encore des crop-tops, ce t-shirt qui arrive au-dessus du nombril. Cette tenue a déclenché la polémique, selon les témoignages recueillis par France Bleu Mayenne. Il n'y a pas que les filles du collège qui ressassent l'incident. Des garçons, comme Louis et Martin, sont également marqués par cette histoire. "Que ce soit des gars ou des filles, on est tous choqués. Ça fait bizarre d'entendre un prof dire à des filles de sortir de cours parce qu'on voit leur ventre", souligne Martin, en 3e segpa au collège Emmanuel de Martonne. À ses côtés, Louis affirme que ça fait deux semaines que le sujet "revient" dans les conversations au collège.

Du côté des parents d'élèves, certains se disent choqués. "Ce sont des choses qui ne sont pas normales, venant des enseignants, des personnes responsables. Il y a certains comportements qu'il ne faut pas mettre en place devant les enfants : c'est la partie qui m'a vraiment choqué", affirme Mamady, dont la fille est en classe avec le professeur mis en cause. Albertine a également une fille qui a cours avec ce professeur. Elle a pris connaissance de l'incident grâce à ses enfants et elle regrette de ne pas avoir été mise au courant par le collège. "Quand il y a un incident comme ça, qu'on nous appelle, qu'on nous prévienne. Il faut nous dire qu'il y a eu ça ou ça et nous tenir au courant au moins des mesures qui ont été prises", pointe du doigt la mère de famille à la sortie du collège.

Selon des élèves de 3e, le principal du collège est passé dans leur classe afin de leur demander de ne pas "envenimer la situation" et de ne pas "divulguer de fausses informations" sur cette affaire. Certaines élèves, qui ont cours avec ce professeur, appellent également "au calme".

La FCPE veut calmer le jeu

Un appel relayé par la Fédération des Conseils de Parents d'Élèves (FCPE), dont le président Bernard Bonneterre avait refusé de s'exprimer publiquement au tout début de l'affaire. Dans une lettre ouverte, la FCPE rappelle que les enseignants ont déposé une motion le 4 juin. "Dans cette motion, il est question de la santé d'un professeur, suite aux attaques qu'il a subies sur les réseaux sociaux. Attaques que nous condamnons (...) Nous sommes également très inquiets, de l'impact des développements que prend cette affaire, sur l'état de santé mentale des élèves qui ont rapporté des propos dudit professeur. Ils ont notamment, eux aussi, été l'objet d'attaques sur ces mêmes réseaux" écrit-elle.