Laval : "nos enfants sont en danger" estiment les parents d'élèves de l'école La Petite Haute-Follis

"Nos enfants sont en danger" estiment les parents d'élèves de La Petite-Haute-Follis à Laval. L'Apel de cet établissement privé tire la sonnette d'alarme : "mardi 22 février, dans notre école, il y avait deux animateurs en maternelle pour 34 enfants (au lieu de 1 pour 14 selon le décret du 1er août 2016) et un animateur en élémentaire pour 46 enfants (au lieu de 1 pour 18)."

La municipalité de Laval explique que la situation de mardi dernier est due à "un désistement de dernière minute. Un arrêt maladie pour cause de Covid" et admet "un raté dans le taux d'encadrement".

L'association de parents d'élèves estime que "les conditions de travail pour le personnel de la ville se sont considérablement dégradées et que la sécurité de nos enfants sur le temps périscolaire n'est pas assurée." De son côté, la ville de Laval reconnaît que "la situation est très tendue concernant les animateurs. C'est compliqué au jour le jour. Plusieurs écoles sont concernées par des problèmes d'effectifs. Il manque une quinzaine d'animateurs sur la ville". Six animateurs ont été recrutés et ont pris leur poste en début de semaine mais deux seraient déjà partis.

Selon le cabinet du maire de Laval, "les TAP ne peuvent être assurés à 100% en l'état actuel des effectifs."