Laval : une centaine de manifestants devant le collège Emmanuel de Martonne, en soutien à leur collègue

Ils sont venus apporter leur soutien au professeur mis en cause par plusieurs de ses élèves. Une centaine de manifestants se sont rassemblés ce lundi 14 juin devant le collège Emmanuel de Martonne à Laval. Cet enseignant aurait tenu des propos déplacés envers une de ses élèves concernant sa tenue vestimentaire, selon plusieurs témoignages de collégiennes. Le professeur a porté plainte pour diffamation. Mais il continue à recevoir des menaces de mort et à être attaqué sur les réseaux sociaux, affirme Force ouvrière. Le syndicat a donc appelé à faire grève ce lundi 14 juin pour dénoncer "ce lynchage en public" et appeler l'administration à mettre les moyens protéger leur collège. Selon FO, la quasi totalité des enseignants du collège Emmanuel de Martonne était en grève ce lundi.

Des propos "déformés"

Pour l'ensemble des manifestants, ce professeur n'a pas pu faire ce genre de remarques à une élève. "Je n'ai aucune raison de ne pas croire ce collègue. Les élèves ont vite fait de déformer les propos et de faire une boule de neige avec", affirme Sandra Aligon, secrétaire adjointe départementale du syndicat national force ouvrière des lycées et collèges (SNFOLC). Selon une enseignante de Mayenne, qui n'a pas souhaité donné son nom, les affirmations des collégiennes, qui mettent en cause ce professeur, sont à prendre avec des pincettes. "Quand je dis quelque chose en classe, ça peut être très vite déformé, remplacé par un autre mot qu'ils n'ont pas compris. Et chacun, relayant l'information, rajoute sa petite touche. Et on arrive à quelque chose qui n'a plus rien à voir", pointe du doigt cette professeure en lycée, qui a fait la route depuis Mayenne pour soutenir son collège lavallois.

Les enseignants étaient majoritaires dans le rassemblement, mais il y avait tout de même quelques parents d'élèves. Jessica, par exemple, a une fille scolarisée en 4e avec ce professeur. Cette mère de famille tenait également à le soutenir. "Ma fille n'a jamais eu une seule remarque vestimentaire ou par rapport à son langage ou autre. Il a toujours été très correct envers ma fille", souligne Jessica, venue avec sa fille au rassemblement. Elle se dit "totalement pas d'accord" avec ces "jeunes filles habillées en crop-top". Ce t-shirt qui arrive au-dessus du nombril semble être au coeur de l'altercation entre ce professeur et ses élèves.

Il est fébrile, ce n'est pas facile d'être attaqué comme ça.

Sandra Aligon, du SNFOLC 53

Les enseignants grévistes du collège Emmanuel de Martonne n'ont pas souhaité répondre aux médias, mais ils ont distribué un communiqué dans lequel ils soulignent le "malaise" ressenti "suite à des allégations colportées sur les réseaux sociaux". Ils appellent également à retrouver un "climat apaisé" pour "continuer de recueillir la parole de tous". Plusieurs élèves ont effectivement d'ores et déjà été entendues par la direction de l'établissement. Force ouvrière, de son côté, appelle les "jeunes" à faire "attention au poids des mots". Selon le syndicat, les propos rapportés par des collégiennes pourraient relevés de "l'interprétation", voire de "l'extrapolation".