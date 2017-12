Laval, France

CoTapis de jeu multicolore, berceaux et nurserie : la maison d'assistante maternelle chemin des merceries à Laval fait dans le classique. Sauf lorsque l'on tend l'oreille. "Hi Leon ! How are you ?", demande Jennifer Bateson à un enfant, venu avec ses parents aux , espère-t-elle. La Mam ouvrira le 2 janvier. Pour l'instant, cinq nourrissons ont déjà leur berceau réservé, objectif en accueillir 16 en septembre. o

Des chansons et des livres dans les deux langues

Du français et donc de l'anglais pour les bébés ! Un concept novateur et rare se félicite Marine le Mestre, l'une des quatre assistantes. "On est la 4e Mam (maison assistante maternelle) bilingue sur le territoire français. Il y en a une à Brest, à Bordeaux et dans le Puy-de-Dôme".

Deux drapeaux français et britanniques sur la porte d'entrée de la Mam © Radio France - Fabien Burgaud

La Mam "little feet" (petits pieds en VF) veut éduquer le plus tôt possible les bambins, explique Jennifer, originaire du Yorkshire. "Quand on cherche un travail, on demande souvent de savoir parler anglais, donc c'est une aide pour eux plus tard", débite-t-elle avec son accent.

Mais alors à quoi ressemblera ce bilinguisme au quotidien ? Réponse de Séverine Rangeard, une assistante. "Là sur le mur, vous avez les règles de vie en anglais. Les livres sont dans les deux langues, pareil pour les chansons. _Et puis deux collègues ne parleront qu'anglais, et nous seulement français"_, explique-t-elle, pendant la distribution de formulaires aux parents.

Marine le Mestre avec le même livre dans les deux langues © Radio France - Fabien Burgaud

Et ça, ça plaît à Mélanie, maman originaire de Thévalles. Dans ses bras, Martin 4 mois. "Ce n'est pas forcément ce qui m'avait attiré au début mais je pense que c'est bien d'avoir des notions d'anglais dès le plus jeune âge. Martin aura plus de facilités plus tard, espère-t-elle.

Contact : 09 87 16 98 87