Un Campus logement pour aider les professeurs des écoles stagiaires nommés en Haute-Savoie à se loger

Annecy-le-Vieux, Annecy, France

Après la joie du concours réussi, la galère du logement à trouver dans l'un des départements les plus chers de France, de par sa proximité avec la Suisse.

160 professeurs des écoles stagiaires viennent d'être affectés en Haute-Savoie pour la rentrée de septembre.

Une plus ou moins bonne nouvelle selon les voeux exprimés par les uns et les autres, mais en tout cas, pour tous, une réussite teintée d'anxiété tant le coût de la vie, et du logement en Haute-Savoie inquiètent ces jeunes enseignants.

Consciente de cette réalité économique, la rectrice de l'académie de Grenoble, Fabienne Blaise, a initié et inauguré ce mardi à Annecy-le-vieux le premier Campus logement.

Quand on se rend compte, comme cela a été mon cas quand je suis arrivée ici il y a un an et demi, que des stagiaires renoncent à prendre leur poste parce qu'ils ne trouvent pas de logement, parce que c'est trop cher. On se dit qu'il qu'on doit faire quelque chose, sinon pour résoudre complètement le problème, au moins essayer de le traiter du mieux possible. Alors ce Campus logement est un début modeste mais je suis contente de voir le nombre de stagiaires qui y participent, et que tous les partenaires se sont mobilisés pour les accompagner".

Une demi-journée où sur un même lieu, les jeunes professeurs des écoles ont pu rencontrer une douzaine d'interlocuteurs pour les accompagner dans leurs recherches et démarches. Agences immobilières, CROUS 74, Allocations Familiales, bailleurs sociaux, Action Logement, ADIL 74.

La Haute-Savoie est le département de l'académie de Grenoble qui accueille le plus de professeurs des écoles stagiaires. Ce casse-tête à se loger pour ces enseignants est celui de tous les fonctionnaires vivant en Haute-Savoie dénoncent les syndicats depuis plusieurs années. Ils réclament à l'état "la prime de vie chère"comme à Paris ou à La Réunion.