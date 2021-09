Le 6/9 de France Bleu Isère en direct du lycée Champollion, à Grenoble, ce jeudi 2 septembre

France Bleu Isère matin fait la rentrée avec les lycéens de Champollion à Grenoble. Une cité scolaire de 3 hectares, des milliers d'élèves, une histoire qui remonte au XIXe siècle : "Champo" fait peau neuve après de longs travaux. Ce jeudi 2 septembre, bonne rentrée à toutes et tous !

Profs, élèves, proviseur, agents : entre 6h et 9h, ce jeudi 2 septembre, de très nombreux invités vont se succéder au micro de France Bleu Isère. Votre radio se déplace et pose ses micros pour une matinale en direct de la cour du lycée Champollion. "Champo", pour les intimes.

Un lycée historique

Une cité scolaire de trois hectares, des milliers d'élèves scolarisés de la seconde aux classes "prépa", une histoire qui remonte au XIXe siècle : "Champo" peut aussi se réjouir, le plus gros des travaux est fait.

Fin des travaux

Terminé les Algeco et les cours au milieu de la cour. La gigantesque rénovation à 50 millions d'euros de ce bâtiment classé est désormais du passé, et les élèves comme les profs vont pouvoir profiter de cette rentrée "aussi normale que possible".