Le Bac 2017 à Rennes : la joie des nouveaux bacheliers devant le lycée Zola

A 10 heures ce mercredi, les lycéens de l'Académie de Rennes ont pris connaissance des résultats du Bac. Des scènes de liesse et des sourires devant le lycée Zola en centre ville de Rennes.

C'est à 10H, comme dans tous les établissements bretons, que le lycée Zola à Rennes, a ouvert ses grilles pour que les élèves de terminale prennent connaissance des résultats du Bac 2017. Un bon cru cette année avec de nombreuses mentions Très Bien et surtout la joie des nouveaux bacheliers.

Mention Très Bien, trop contente; je suis très contente de mes notes et j''ai eu plus que ce que je pensais; j'ai eu 20 en physiques et SVT. Maud