Le bac 2021 sera un "bac bricolé", dénonce le secrétaire académique du Snes-FSU en Moselle

Il veut maintenir, coûte que coûte, les épreuves de français, de philo, et le "Grand Oral" du bac 2021. Mais suite aux mouvements de colère des lycéens, Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Education nationale, a annoncé des aménagements : par exemple, si un élève obtient une moins bonne note à l'épreuve de philosophie qu'en contrôle continu, c'est la note du contrôle continu qui sera retenue. "Plus personne ne comprend rien à l'organisation du bac", dénonce Bruno Henry, secrétaire académique du Snes Fsu en Lorraine et invité de France Bleu Lorraine.

Jean-Michel Blanquer n'a jamais voulu anticiper les choses."

"Le ministre a voulu faire une réforme du bac qui rend le bac totalement illisible, et par dessus, vous rajoutez une crise sanitaire qui rend les choses extrêmement compliquées", soupire Bruno Henry. Il déplore "l'absence de volonté" de Jean-Michel Blanquer "qui n'a jamais voulu anticiper les choses", alors que c'était une demande des enseignants "dès le mois de septembre."

Il y a vraiment une désinvolture qui est consternante"

L'épreuve de philo avec la note de contrôle continu prise en compte si elle est meilleure que celle du jour de l'examen ? "On est en train d'expliquer aux enseignants de philosophie et aux élèves que ce n'est vraiment pas la peine de travailler pour les semaines qui restent. Il y a vraiment une désinvolture qui est consternante," martèle le syndicaliste.

On a des élèves qui sont en alternance depuis le mois de novembre"

De plus, selon lui, les inégalités sont fortes selon les établissements : "On a des lycées où les élèves ont fait quasiment du 100% présentiel jusqu'à cette rentrée de mai. Et à l'opposé, on a des élèves qui sont en alternance depuis le mois de novembre", détaille-t-il. Dans ces conditions, difficile de préparer de la même manière le fameux "Grand oral", la nouveauté de ce bac 2021, une "lubie" pour Bruno Henry. "Le problème du Grand oral, c'est que nous avons eu les consignes de manière très tardive au mois de février, et que ces consignes ont été remis en cause par un message qui nous a été transmis par le ministre il y a deux jours." Du flou, encore.

C'est un "bac bricolé", s'exclame Bruno Henry. Avec des notes potentiellement gonflées, "car on ne veut pas pénaliser les élèves." Et l'enseignant de conclure : "Je vous garantis que l'année prochaine, elle sera encore difficile. Il faudrait peut être déjà anticiper la rentrée de septembre 2021."