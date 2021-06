Le bac en Côte-d'Or : c'est le Jour J pour la philo et le français

Cette année, 11 456 élèves passent le bac dans l'académie de Dijon, 2 887 en voie technologique (25%) et 8 569 en voie générale (75%). En Côte-d'Or, ca représente 869 élèves pour la première voie et 3.257 pour la seconde. Il faut ajouter aux candidats "classiques", les candidats inscrits à titre individuel. Ils sont 223 dans l'ensemble de l'académie. La candidat le plus jeune cette année (16 ans) est en Saône-et-Loire, à Saint-Sernin-du-Plain et le plus âgé (52 ans), s'est inscrit dans la Nièvre, à Varennes-Vauzelles près de Nevers.

Tous ces candidats vont plancher dans 86 centres d'examen répartis dans toute l'académie.

Le nombre de candidats au bac dans l'académie et leur répartition par département - Rectorat de Dijon

Le calendrier du bac 2021 dans l'académie de Dijon - Rectorat de Dijon