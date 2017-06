Le bac à la française, une exception européenne

Le baccalauréat, institution vieille de plus de deux siècles, s'est imposée quasiment partout en Europe. C'est l'examen qui, partout, permet de s'inscrire à l'université. Nos voisins, en général, préfèrent la formule du contrôle continu. Seuls les jeunes Suédois y échappent!

720.000 candidats passent cette année les épreuves du bac. Le contrôle continu y tient peu de place, alors que nos voisins lui accordent une importance primordiale. En Suède, cependant, aucun examen ne sanctionne les études secondaires. Pour s'inscrire à l'université, les lycéens suédois présentent un certificat qui mentionne les notes qu'ils ont reçues au lycée. En Allemagne, où les conditions d'examens varient selon les Länder, l'Abitur marque la fin du lycée et permet l'entrée à la fac mais un grand nombre de jeunes y échappent car ils ont opté pour l'apprentissage, bien mieux côté outre-Rhin que chez nous. Un Allemand sur six choisit l'apprentissage chez les 15-24 ans. L'Abitur combine des épreuves avec double correction, pour plus d'objectivité, et du contrôle continu.

La plupart des pays mise sur le contrôle continu

En Grande-Bretagne, les lycéens doivent valider trois matières au choix, en fonction de leur futur parcours universitaire ou professionnel. En Italie, le contrôle continu pèse dans l'examen, qui comprend trois épreuves écrites et une épreuve orale. En Suisse, le bac est un "certificat de maturité". Les épreuves varient selon les cantons. Les lycées sont d'ailleurs appelés "école de maturité". En Belgique aussi, les lycéens doivent obtenir le "certificat de maturité". D'autres pays, d'ailleurs, appellent cet examen "Matura" ou "Maturita". C'est le cas par exemple de l'Autriche ou de la République tchèque. En Belgique, par ailleurs, un bachelier est un étudiant qui a réussi sa licence...

Le bac, un sésame pour les universités de toute l'Union européenne

Enfin, pour s'inscrire à l'université, un jeune Espagnol doit passer un second examen, qui varie d'un établissement à l'autre, une série d'épreuves écrites à laquelle échappent les postulants étrangers. Bien sûr, avec un bac traditionnel, un étudiant français peut accéder aux universités de tous les pays de l'Union européenne, puis suivre un cursus reconnu partout, c'est le parcours LMD. On connait moins le bac européen, qui sanctionne un cursus en école européenne. Il sanctionne un parcours multilingue, il comporte un tronc commun d'épreuves écrites et orales, dans plusieurs langues.

Le baccalauréat français est reconnu dans toute l'Union européenne © Maxppp - Jean-Louis Gorce

Il y a aussi l'AbiBac, un diplôme franco-allemand, qui est un équivalent à la fois du bac français et de l'Abitur. 1.614 candidats le passent cette année. Ils sont plus 1.124 à tenter le BachiBac, le diplôme franco-espagnol, et 715 pour l'EsaBac, son équivalent franco-italien.

