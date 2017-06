VIDÉO | Le baccalauréat vu par le chansonnier alsacien Roger Siffer : "Avoir mon bac a été une libération"

Dernière ligne droite pour les révisions : le bac démarre ce jeudi 15 juin. Pour beaucoup, le bac rappelle de mauvais souvenirs, notamment pour le chansonnier Roger Siffer, directeur du théâtre de la choucrouterie, qui l'a passé deux fois en 1966 et 1967, subissant la rigueur de l'internat.

Dernière ligne droite pour les révisions : le bac démarre ce jeudi avec l'épreuve de philosophie pour les filières générale et technologique. Pour l'occasion, on a demandé à des bacheliers plus ou moins récents de nous raconter leurs bons et moins souvenirs de l'examen.

Pour le chansonnier et cabarettiste Roger Siffer, ça a été l'enfer. il a dû le passer deux fois en 1966 et 1967, subissant pour une année supplémentaire la rigueur de l'internat :

Je me faisais coller pour tout : mes cheveux trop longs, ma barbe trop voyante, mon pull trop court... L'année où je l'ai raté, j'ai fêté ça en dormant dans le lit du pion, qui a voulu me faire virer. Ce n'était pas triste !

Pour lui, obtenir son bac a été une libération :