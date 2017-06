Le baccalauréat vu par le chanteur alsacien Robin Leon : "L'oral d'allemand, mon meilleur souvenir"

Dernière ligne droite pour les révisions : le bac démarre ce jeudi 15 juin. Pour beaucoup, le bac rappelle de mauvais souvenirs mais pour le chanteur alsacien Robin Leon, qui l'a passé il y un an en 2016, le bac est une période merveilleuse qui a suivi sa victoire dans un télé-crochet allemand.

Plus que quelques jours pour réviser : les épreuves du baccalauréat démarrent ce jeudi 15 juin avec la philosophie pour les filières générale et technologique, le français pour la filière professionnelle. Les terminales vont plancher pendant une semaine, enchaînant réussites et/ou sueurs froides.

Pour beaucoup de bacheliers plus ou moins récents, le baccalauréat rappelle de bons et de moins souvenirs.

Pour le chanteur Robin Leon, jeune Alsacien de 20 ans qui a passé son bac en 2016 il y un an tout rond, cette période reste associée à sa plus grande réussite. Juste avant de passer l'examen, l'artiste a remporté la finale d'un télé-crochet allemand, décrochant notoriété et diplôme à peu près au même moment :

J'étais plus stressé pour l'émission que pour le bac !

Il a enchaîné les épreuves sur un petit nuage. Son meilleur souvenir reste l'oral d'allemand :

On avait deux sujets imposés et un libre. Pour le libre, j'ai raconté mon parcours de chanteur, le déroulé de l'émission, j'ai eu 20/20, ce qui a beaucoup joué pour l'obtention de mon bac avec mention assez bien !

Depuis, Robin, dialectophone, vit de sa musique. Le 19 mai dernier, il a sorti un deuxième album intitulé "Auf meiner blauen Wolke".