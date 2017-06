Le baccalauréat vu par Miss France 2012 Delphine Wespiser : "Je suis arrivée en zombie à mon épreuve de français"

Dernière ligne droite pour les révisions : le bac démarre ce jeudi 15 juin. Pour beaucoup, le bac rappelle de mauvais souvenirs notamment pour Delphine Wespiser, Miss France 2012. Après avoir fait un hors sujet en français, elle est repartie avec un 2/20.

Dernière ligne droite pour les révisions : le bac démarre ce jeudi avec l'épreuve de philosophie pour les filières générale et technologique. Pour l'occasion, on a demandé à des bacheliers plus ou moins récents de nous raconter leurs bons et moins souvenirs de l'examen.

Delphine Wespiser, Miss France 2012, était assez studieuse à l'époque mais elle garde quand même un terrible souvenir de son épreuve de français :

"Je suis arrivée en zombie à l'épreuve. Je n'ai répondu qu'à une seule question et j'ai fais un hors sujet. Aujourd'hui j'ose l'avouer, j'ai eu un 2/20 au français."

Par contre l'ex Miss France a brillé à l'épreuve de mathématiques :