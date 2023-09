Le Barp : un nouveau lycée pour la rentrée

290.725 écoliers, collégiens et lycéens girondins ont fait leur rentrée ce lundi matin. Une rentrée toute particulière au Barp avec l'inauguration du nouveau lycée. 270 élèves ont passé les grilles de l'établissement à 8h10. Pour l'instant seulement des élèves de seconde.

Plusieurs bâtiments sont encore en chantier. D'ici 2025 ils accueilleront également un collège et des classes de BTS pour un total de 2.200 élèves.

Un grand jour pour le territoire du Val de l’Eyre

Ce lycée cela fait plus de 20 ans que les habitants l’attendaient. Jusqu’à cette rentrée les lycéens du secteur devaient se rendre à Gujan-Mestras, Arcachon et même Bordeaux selon les options soit plus d’une heure de trajet en bus. Trop loin, trop long selon les parents d’élèves du Val de l'Eyre qui ont milité pendant des années pour obtenir la création de cet établissement.

Coût du projet : près de 80 millions d’euros financé par la Région et le Département. L'établissement se situe en bordure de forêt. C'est un complexe architectural qui répond aux dernières normes environnementales avec panneaux solaires et chauffage géothermie.

Ca fait plus de 10 ans que la Gironde n’avait pas inauguré un nouveau lycée. La dernière fois c’était en 2012 à Bègles.