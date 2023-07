Le Blanc : plusieurs plaintes déposées contre le principal du collège des Ménigouttes

Recueillir des témoignages sur ce qu'il se passe au collège des Ménigouttes, sur la commune du Blanc, n'est pas chose facile. Les personnes que nous avons contactées souhaitent rester anonymes et ne veulent pas donner d'exemple précis car elles craignent "des représailles" disent-elles. Les exemples, elles les ont donné aux enquêteurs. Samedi 24 juin, une quinzaine de personnes se sont rendues à la gendarmerie du Blanc, comme le révélaient nos confrères de la Nouvelle République. Parmi ce collectif informel, des membres du personnel, dont plusieurs enseignants, ainsi que des parents. Certains étaient là pour porter plainte, d'autres pour les soutenir. Dans un communiqué adressé à la presse, ils expliquent : "Depuis de nombreux mois, des parents inquiets et des personnels ont fait remonter de nombreuses plaintes auprès de l'éducation nationale. Ceci concerne des incidents impliquant le chef d'établissement ayant entraîné des arrêts de personnels de l'établissement ou impliquant des élèves."

"Une situation qui dure depuis longtemps"

Les plaintes déposées visent donc le principal du collège des Ménigouttes, en poste au Blanc depuis quatre ans. Les personnes avec qui nous avons échangées parlent à la fois de problèmes concernant l'équipe du collège mais aussi envers certaines familles. En cause, des pressions systématiques ressenties par plusieurs membres de l'équipe, qui estiment également que le fonctionnement quotidien est dégradé, avec "des tâches qui relèvent pourtant du simple quotidien" parfois "empêchées". Deux syndicats pointent une gestion administrative "problématique", et des "directives qui ne sont pas en lien avec le cadre de l'Education nationale". Des familles font également part de "comportements problématiques" envers des élèves mais aussi des parents. "C'est une situation qui dure depuis longtemps" souffle un parent.

Les premières alertes ont été remontées aux syndicats il y a plus d'un an. Plusieurs signalements ont également été faits au rectorat, par certains membres du personnel et par des parents. Les syndicats notent d'ailleurs la multiplication des arrêts maladies dans tous les services : de l'équipe pédagogique au personnel administratif.

Certains arrêts ont été requalifiés en accidents de service, c'est-à-dire qu'ils sont directement liés aux conditions de travail. Il s'agit d'une "situation anormale, bien plus préoccupante que dans d'autres établissement scolaires de l'Indre" affirme Pierel Duval, co-secrétaire du SNES-FSU dans l'Indre, qui accepte de s'exprimer sur le sujet. "A chaque fois qu'on s'est rendu dans l'établissement ou qu'on a rencontré des personnels, ce qu'on a reçu, c'est vraiment beaucoup de souffrance et de mal-être." explique la responsable syndicale avant de poursuivre : "Personne ne devrait se retrouver dans une telle situation de souffrance pour essayer de simplement faire son travail".

Suite aux signalements internes, plusieurs audiences ont eu lieu auprès du Directeur des services départementaux de l'éducation nationale de l'Indre, Jean-Paul Obellianne, qui ne souhaite pas s'exprimer sur le sujet pour le moment. Audiences mentionnées dans le communiqué du "collectif" : "A plusieurs reprises parents et professionnels de l'établissement ont été reçu par le dasen mais rien n'a réellement changé. Vendredi (23 juin, ndlr) suite à de nouveaux incidents, des parents et des professionnels de l'établissement s'étaient donnés rendez vous devant la gendarmerie pour porter plainte ou témoigner. Les parents attendent le résultat de l'enquête mais restent inquiets et vigilants."

Le principal lance une pétition de soutien

Nous avons joint le principal du collège qui assure : "Il n y a jamais eu de mouvement social contre ma personne, en 4 ans de présence, comme chef d'établissement. La plupart des personnels (90%) et des parents d'élèves (99,99%) me soutiennent dans cette épreuve. Je n'ai aucune difficultés. Je n'en dirai pas plus pour le moment." Il explique vouloir attendre que l'enquête soit terminée pour s'exprimer tout en assurant que les plaintes sont le fruit d'une minorité. Le chef d'établissement estime que "le classement de l'affaire sera une formalité". Selon nos informations, le principal a envoyé un message sur le site Pronote samedi 1er juillet, invitant parents et enseignants à se rendre au collège des Ménigouttes lundi 3 juillet pour y signer une pétition "suite aux nombreuses demandes et soutiens manifestés". Le principal y explique vouloir transmettre cette pétition aux autorités.

Le parquet, de son côté, confirme que plusieurs plaintes ont été déposées mais n'en donne pas le qualificatif pour le moment. L'enquête se poursuit avec la possibilité que d'autres plaintes s'ajoutent au dossier.