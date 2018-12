Le blocage de l'Université Rennes 2 reconduit jusqu'à jeudi matin

Rennes, France

C'est sans surprise que la poursuite du blocage de l'Université de Rennes 2 a été reconduite à mains levées et à la quasi unanimité lundi en début d'après-midi au terme de 2 heures et demi d'assemblée générale. Près de 400 étudiants se sont retrouvés en plein air et sous le soleil sur le campus de Villejean devant le hall B de Rennes 2. Seuls les bloqueurs se sont exprimés durant les débats. Au préalable, les étudiants présents s'étaient prononcés pour l'interdiction de toute image ou vidéo de l'AG par peur d'être repéré par la police; vous ne verrez donc pas d'images de l'assemblée générale ! Malgré tout, la présence de journalistes a été acceptée à mains levées également.

Blocage au petit matin

Très tôt lundi matin, un groupe d'une centaine d'étudiants, selon la présidence de l'Université, ont obstrué toutes les entrées des différents bâtiments par des chaises, des tables, des barrières de chantier ou des poubelles. Ce blocage avait été voté jeudi dernier lors d'une autre assemblée générale. Personne n'a donc été surpris parmi les non bloqueurs largement majoritaires au sein de l'Université.

L'Université Rennes 2 bloquée par des étudiants depuis lundi matin © Radio France - Loïck Guellec

Des actions avec les lycéens

Les étudiants protestent principalement contre le service national obligatoire, la hausse des droits d'inscriptions pour les étrangers et ParcourSup mis en place l'année dernière en terminale. Des actions sont prévues mardi avec les lycées de Rennes qui doivent se mobiliser une nouvelle fois contre la réforme du BAC. Au cours de l'AG, les étudiants ont aussi apporté leur soutien aux Gilets jaunes sans envisager une "convergence des luttes" et ont voté également en faveur de la Palestine. Une nouvelle AG aura lieu ce jeudi à partir de 11 h.

La Présidence

De son côté la Présidence de l'Université de Rennes 2 n'a pas encore réagi à la poursuite de ce blocage. En tout cas des partiels prévus ce lundi ont du être reportés; en revanche il n'y a plus de cours d'ici la rentrée de janvier. 24 000 étudiants sont inscrits à Rennes 2 peut-on lire sur le site de l'Université.