Le breton pourra être enseigné à distance à la rentrée 2021

C'est une première ! A la rentrée 2021, les lycéens pourront suivre des cours à distance en breton, via le Cned (Centre national d'enseignement à disance). "Les profs vont préparer les cours pour que ce soit prêt", explique le président de région Bretagne, Loïg Chesnais-Girard, qui en avait fait la demande avec le recteur d'académie.

Une première en France

Pour la première fois en France, une langue régionale sera enseignée à distance avec le CNED et ce sera le breton

Et le président de région ne veut pas en rester là : "Ce sera dans les premières années au lycée, mais c'est bien l'ambition d'élargir et d'étendre. Nous sommes la première région à avoir obtenu que le Cned travaille sur l'enseignement à distance pour le breton."

Permettre de passer le breton au bac

Dans un communiqué précédent cette décision, la région et l'académie de Rennes expliquaient: "L’objectif, double, est que les jeunes puissent poursuivre l’apprentissage de cette langue après le collège, quel que soit leur lycée, et présenter ensuite le breton au baccalauréat en tant que langue vivante B (2e langue) ou C (facultative)."

Depuis plusieurs mois, enseignants et parents d'élèves sont mobilisés pour défendre le breton au baccalauréat. Depuis la réforme du lycée, impossible en effet de passer l'option breton en candidat libre, comme le faisaient certains élèves bilingues scolarisés dans des lycées ne proposant pas de cours, ou en filière technologique.