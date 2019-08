Le calendrier scolaire dévoilé : les vacances des Bretons un peu plus tôt que l'an passé

Le gouvernement dévoile le calendrier scolaire pour l'année 2019-2020. La zone B (académie de Rennes) est en deuxième position, intercalée entre les zones C et A. La période entre les vacances de printemps et la fin de l'année sera donc moins longue que l'an dernier.