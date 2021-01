Le Calvados cherche son futur "jeune ambassadeur" en Allemagne

Le département du Calvados ouvre les candidatures aux volontaires souhaitant devenir "ambassadeurs" du département auprès de nos voisins allemands, pour un volontariat d'un an dans la région de Basse-Franconie.

Les candidatures sont ouvertes : jusqu'au 15 mars, les jeunes de 18 à 30 ans peuvent postuler afin de devenir le ou la nouvel(le) ambassadeur(rice) du Calvados auprès de la région jumelée de Basse-Franconie, en Allemagne. Le départ est prévu le 1er septembre 2021.

Un an de volontariat au service de projets d'intérêt général

"Pendant 12 mois, le jeune sélectionné sera l’ambassadeur/drice du Calvados en Basse-Franconie. Il mettra son énergie et ses idées au service d’un projet d’intérêt général. En tant que volontaire, il sera impliqué dans l’organisation d’activités franco-allemandes ou européennes (interventions dans les établissements scolaires, participation aux animations culturelles, activités de promotion de la langue et de la culture française, rencontres d’acteurs jeunesse, échanges musicaux, échanges d’expériences autour du volontariat, etc.)", précise le Département.

Cet échange s'inscrit dans le cadre du programme européen Corps Européen de Solidarité. Un jeune Allemand sera accueilli de la même manière, à la même période, chez nous.

► Vous pouvez candidater à cette adresse : europecitoyennete@calvados.fr

► Plus d'infos sur le site du département du Calvados