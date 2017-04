Le Campus Condorcet prend forme à Aubervilliers

Ce Campus veut porter haut les couleurs de la France, dans le domaine des sciences humaines et sociales. Avec deux sites, porte de la Chapelle et à Aubervilliers, il devrait accueillir d'ici deux ans plusieurs milliers d'étudiants et d'enseignants-chercheurs, des grandes écoles et une biliothèque.

Sur cette friche coincée entre Saint-Denis et Aubervilliers, juste à côté de la station de métro Front Populaire (ligne 12) , il n'y a aujourd'hui que quelques engins de chantier et quelques dizaines d'ouvriers. Mais en 2019, le lieu accueillera des milliers d'étudiants, des enseignants chercheurs, plusieurs grandes écoles, une immense bibliothèque ouverte 24 heures sur 24, un hôtel à projets, une résidence étudiante... Premier pôle européen dédié aux sciences humaines et sociales, il s'étendra sur plus de 7 hectares et a vocation à faire rayonner la France à l'international.

Un Campus ouvert aux habitants

Pour l'une de ses dernières visites présidentielles ce mercredi, François Hollande est venu visiter les lieux. Le chef de l'Etat a salué un complexe "qui porte une volonté territoriale. Il y a une volonté de redessiner le paysage et de faire en sorte qu'entre Paris et la Seine-Saint-Denis, on ne distingue plus, que le périphérique ne soit plus une coupure. Là il y aura des activités des deux côtés du périphérique". Un lieu vaste, ancré dans la ville. C'était une des batailles de la maire communiste d'Aubervilliers. Meriem Derkaoui estime que "la sécurité n'empêche pas que ce soit un lieu ouvert et pas une enclave. Hors de question pour nous de contourner le campus, il y a des rues traversantes pour que les habitants puissent entrer dans le campus, comme s'il faisait partie de la ville".

Les sites du Campus Condorcet à Aubervilliers et porte de la Chapelle

Assurer le financement

Si la première phase des travaux est financée, la seconde reste en suspens, ce qui inquiète les élus locaux. Même si François Hollande s'est voulu rassurant, le président qui touche à la fin de son mandat n'a pu s'engager, et "il faut rester vigilant" estime Meriem Derkaoui. Lancé en 2008, le projet va coûter plus de 600 millions d'euros, via un partenariat public-privé. Les premiers étudiants sont attendus sur place en 2019.