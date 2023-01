Le campus de l'université de Grenoble retrouve la journée du lycéen "en présentiel"

Douze mille lycéens de toute l'académie de Grenoble étaient attendus ce mardi sur le campus martinérois de l'Université Grenoble Alpes pour la première "Journée du lycéen" sur le terrain depuis 2020. Les deux dernières éditions se sont tenues uniquement sur des supports numériques pour cause de crise sanitaire. Une journée qui renoue avec la tradition donc et à laquelle le soleil a encore un peu plus donné un air de fête. Mais tout ce petit monde était aussi là pour des affaires très sérieuses.

Un avant goût de "la vie d'après" sans adulte sur le dos

La journée du lycéens s'est en effet déambuler sur le campus, "très grand", dit cette lycéenne venue de Voiron (Isère) et "où on peut facilement se perdre", avoue un lycéen venu de Tournon (Ardèche). C'est parfois un peu galère quand "on ne s'est pas trop organisé" en amont mais c'est aussi "trop conviviale !". Plan en main les lycéens cherchent la bonne conférence ou le bon stand pour essayer d'en savoir plus sur les formations qu'ils envisagent mais aussi sur les logements et services du CROUS, le sport universitaire, les études à l'étranger, le service de santé universitaire... etc. C'est l'enjeu principal explique Lydie Muzart, directrice de l'orientation et de l'insertion professionnelle à l'UGA, "en amont de leur candidature sur Parcoursup, pour qu'ils puissent faire leur choix et leur candidature en ayant le maximum d'informations". Il y a en plus des conférences, des temps de rencontre avec les enseignants et des temps de rencontre avec des étudiants.

Une journée qui fait plaisir à tout le monde

Joindre l'utile à l'agréable c'est aussi, du point de vue des responsables de l'université, l'intérêt de cette journée. "Tout ne peut pas se faire en numérique, explique David Dechenaud, vice-président aux formations de l'université Grenoble Alpes, c'est un vrai soulagement pour les équipes d'avoir pu organiser ces journées du lycée en présentiel. Ça nous permet d'être au contact du jeune, de le recevoir sur le campus". Un réel plaisir aussi : "c'est un moment où on se ressource nous les enseignants. On sait que ça va être une journée particulière où le campus va vivre et où on est là pour accompagner ceux et celles qu'on va former certainement demain".

