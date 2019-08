Le campus de Sciences Po à Reims atteint sa capacité maximale

Les élèves de première année ont fait leur rentrée ce mardi 27 août sur le campus de Sciences Po à Reims. Pour la première fois, ils sont plus nombreux sur le campus rémois que sur le campus de Paris. Et le site peut accueillir désormais jusqu'à 1.600 étudiants.

Reims, France

Le campus de Sciences Po à Reims accueille pour la première fois cette année plus d'étudiants de première année que celui de Sciences Po Paris. Près de 520 élèves de première année ont fait leur rentrée ce mardi à Reims, avec de nombreux autres invités -élus et représentants politiques. Et au total, ce sont 1.600 étudiants qui vont travailler tout au long de l'année sur le campus rémois.

Fin des travaux place Museaux devant le campus, d'ici le printemps 2020

Le campus rémois, qui est l'un des 6 campus régionaux de Sciences Po, atteint donc cette année sa capacité maximale après des travaux de rénovation d'envergure. "Aujourd'hui l'ensemble des travaux de réhabilitation du site de l'ancien collège des jésuites est terminé, la phase sur le campus lui même, il ne reste que les travaux sur la place Museux qui va être réhabilitée... ", explique Tilman Turpin, directeur du campus Sciences Po à Reims. La fin des travaux est prévue d'ici le printemps 2020. Le campus a ainsi été conçu pour accueillir 1.600 étudiants, dont la majorité font partie du programme Europe - Amérique de Nord.

Diversifier encore plus les profils ?

Aujourd'hui, il y a une centaine de nationalités différentes représentées sur le campus de Reims, qui se rapproche du chiffre de 26 % d'étudiants boursiers -chiffre sur l'ensemble des campus-. L'objectif c'est encore d'augmenter ce nombre et de diversifier les profils comme l'explique Tilman Turpin, le directeur : "plus de 50% de nos étudiants sont des étudiants internationaux et on espère avec la réforme du Baccalauréat attirer d'avantage d'étudiants boursiers car Parcours sup permettra de briser je crois les derniers verrous de l'auto censure qu'on peut rencontrer dans certaines zones et notamment les zones rurales".

Etudiants en première année en cette rentrée 2019 :