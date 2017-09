Le Campus du futur ouvre ses portes à Aix en Provence

Ce jeudi, un endroit unique en Europe est inauguré sur le plateau de l'Arbois. The Camp réunit des étudiants, des experts, des startup et des grandes entreprises internationales. L'objectif : imaginer la ville de demain

Au départ, c'était le projet d'un homme disparu beaucoup trop tôt. Frédéric Chevalier, entrepreneur aixois voulait créer un campus voué au numérique. Avant de mourir dans un accident de moto, ce quinquagénaire visionnaire a fait construire The Camp. Installé au milieu des pins du plateau de l'Arbois au sud d'Aix-en-Provence, le campus va rassembler des startup, des cadres et des chefs d'entreprise, des étudiants de haut niveau. L'idée est que chacun apprenne de l'autre pour dessiner la ville de demain. "Tout le monde peut s'autoriser à vouloir venir, explique Antoine Meunier, le responsable de la Communication. On veut des pionniers, des gens capable de créer un futur plus humain, plus durable".

The Camp est présenté comme un campus unique en Europe © Radio France - David Aussillou

Des idées testées en réel dans les villes d'Aix-Marseille

The Camp est notamment ouvert à des Startup qui pourront travailler pendant trois mois sur un de leurs projets. Mais il n'est pas question de faire de la théorie car les prototypes crées dans ce campus seront testés en grandeur nature au sein de la métropole d'Aix-Marseille. Les premières idées sont déjà en gestation et vont s'appliquer prochainement à une des places du centre ville d'Aix en Provence pour mesurer la qualité de vie.

Antoine Meurier, responsable de la communication de The Camp : "Pour apprendre les choses, il faut les pratiquer". Copier

Un amphithéâtre et un loungue bar

Le lieu a été dessiné par l'architecte marseillaise Corinne Vezzoni qui a notamment eu l'idée d'un hameau d'une douzaine de cylindres vitrés ou en béton, d'un amphithéâtre et de plusieurs patios surplombés d'une canopée géante de 7000 m2. Au milieu : un vieil olivier et une fontaine. The Camp est aussi un endroit fait pour rester plusieurs jours. Les "campeurs" peuvent loger dans une des 175 chambres. Toutes de la même taille, et toutes sans téléviseur. Il y a aussi un restaurant et un lounge bar. Ce campus est donc conçu pour qu'un pdg d'une entreprise du CAC 40 se retrouve à boire une bière avec un jeune étudiant. Pourvu que tous les deux s'entendent pour construire la ville de demain.