Le campus du Triolet à Montpellier fait peau neuve

Montpellier, France

Des amphithéâtres aux espaces verts et de détente, il n'y a qu'un pas au campus Triolet. Inaugurés mercredi 9 janvier, les nouveaux aménagements paysagers changent le visage de la faculté des Sciences. Un projet qui fait parti des neuf opérations de rénovation urbaine appelées "Cœur de Campus" lancées en automne 2017 sur 40 hectares.

De quoi changer le quotidien des étudiants, comme Justin, 22 ans, en licence d'écologie : "Cela rajoute de l'espace, puis ça donne des petits endroits cosy pour se décontracter entre deux cours." Un peu plus loin, Thomas, 20 ans, en première année d'informatique, profite des nouveaux hamacs : " C'est la première fois que je m'installe dessus, mais il est plutôt confortable", rigole le jeune homme. Lui aussi apprécie le changement de décor : "Avant il y avait des chemins en terre un peu dégueulasses. Maintenant, il y a plus de place pour se poser en face de la cafétéria et puis quand il fera chaud on pourra faire un pique-nique".

Cela donne des petits endroits cosy pour se décontracter entre deux cours. - Justin, 22 ans, étudiant en licence d'écologie

Créer des espaces de vie

Des hamacs ont été installés en face de la cafétéria © Radio France - Julien Penot

Derrière ce réaménagement, le paysagiste Bertrand Vignal. Il a totalement repensé le campus pour les étudiants : "L'idée, c'est de faire des lieux où on débriefe de l'actualité et des cours. Pour cela on a multiplié les endroits où on se rencontre et aussi des lieux de loisir, avec des baby-foots, des hamacs, parce qu'il faut se vider la tête." À travers de petits sentiers, les étudiants peuvent donc se réunir sur des bancs ou s'allonger sur des structures en bois.

On a multiplié les endroits où on se rencontre et aussi des lieux de loisir, avec des baby-foots, des hamacs, parce qu'il faut se vider la tête. - Bertrand Vignal, paysagiste en charge des travaux.

Une vitrine pour l'université de Montpellier

Cette nouvelle configuration des lieux permet de donner une nouvelle dimension à la faculté des Sciences. Un argument de poids pour attirer de nouveaux étudiants. "L'objectif global, c'est d'avoir des campus qui soient attractifs, qui donnent envie d'y rester, que se soit un réel lieu de vie et pas simplement un lieu d'étude", précise Philippe Augé, président de l'université de Montpellier.

Les nouveaux aménagements permettent d'offrir un espace dégagé aux étudiants © Radio France - Julien Penot

La première phase de rénovation concerne le campus du Triolet mais d'autres sites sont aussi concernés. C'est le cas pour le pôle Chimie Balard, l'université Paul-Valéry, le site de la Motte Rouge et enfin les voies de circulation sur le site du Triolet. L'ensemble du projet "Cœur de campus" s'étend jusqu'en 2022. Le coût de cette première opération d'aménagements paysagers s'élève à 21 millions d'euros.