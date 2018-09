C'est la conséquence du succès ! Le Campus Numérique in the Alps va organiser sa deuxième rentrée en décembre, dans le centre-ville de Valence. Cette année, l'école de codage propose 22 places au lieu de 16.

Décidément, le codage a la cote en Drôme-Ardèche ! Vous connaissez peut-être le succès, depuis trois ans, de l'école de codage Guilhrand-Granges au Cheylard. L'école de Valence attire tout autant. Le Campus Numérique in the Alps, basé dans le centre-ville, va connaître sa deuxième promotion en décembre. La première est composée de 16 étudiants-stagiaires. La nouvelle s'agrandit, avec 22 étudiants, qui seront divisés en deux groupes : codage web et codage informatique industriel, pour répondre à la demande des entreprises du département, comme dans le secteur de l'aéronautique (avec Crouzet, par exemple, basée à Valence).

Ce mois-ci, les étudiants de la première promotion sont revenus en cours suite à une première session en entreprise. Après six mois de formation intensive, ils viennent de commencer leur contrat de professionnalisation dans les entreprises. Au total, la formation dure deux ans et les étudiants ressortent avec un BAC+2 en poche. Il y a vraiment tous les profils : anciens infirmier, professeur de maths, ambulancier... "Moi, j'étais barman, raconte Romaric, 26 ans. Je me suis fait deux hernies discales donc j'ai dû changer de métier. L'informatique est complexe mais une fois qu'on a compris qu'on n'est pas seul à chercher, on s'entraide."

"Le codage ? Je n'y connaissais rien." - Mickaël, 31 ans

Tous les étudiants-stagiaires sont à la recherche d'un emploi. Rémi, lui, est le doyen de la promo. À 43 ans, il a décidé de se perfectionner. "J'étais analyste dans un service informatique, mais pas du tout dans le code. Quand j'ai perdu mon emploi, je me suis dit que c'était le moment ou jamais pour me former." Mickaël, au contraire, n'avait que son BAC. "J'ai 31 ans et mon alternance chez Vega Systems se passe bien. J'ai commencé à travailler sur le projet, leur nouvelle application mobile. Ça représente un ou deux millions de lignes de codes ! Alors parfois on a l'impression d'être sous l'eau mais il faut persévérer."

Et il y a encore trop peu de femmes dans la formation ! Elles sont seulement deux dans la première promotion. Pourtant, des femmes sont à l'origine de nombreuses innovations dans le domaine du numérique. Le Campus Numérique organise donc une réunion d'information "spéciale public féminin" le 25 septembre à 19 heures, au Pôle Emploi de Valence Briffaut.

La formation est gratuite. Les étudiants sont aidés financièrement par la Région, puis par Pôle emploi, puis par l'entreprise qui les accueille en contrat de professionnalisation.

Pour candidater

Il suffit d'envoyer un CV, une lettre de motivation et une petite vidéo pour vous présenter sur le site internet dédié. Attention, vous avez jusqu'au 10 octobre !

Des réunions pour se renseigner