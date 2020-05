Le casse-tête de l'organisation des cantines dans les écoles berrichonnes

Toutes les commune se seront pas logées à la même enseigne à l'heure de proposer un repas quotidien aux enfants à l'école pour la reprise, prévue à partir de mardi 12 mai. Le protocole, émis à tous les établissements par le Ministère de l'Education, est en effet drastique :

Le protocole a été envoyé à toutes les écoles de France - Ministère de l'Education Nationale et de la Jeunesse

Partant de ces recommandations, plusieurs scénarios ont été mis en place, ou bien sont encore à l'étude dans les communes du Berry. Le critère qui a été central dans la décision prise par chaque mairie, c'est d'abord le nombre d'élèves qui seront présents pour cette rentrée très particulière.

Dans les cantines qui sont adaptées :

Plusieurs communes disposent de cantines qui permettront de mettre en place toutes ces mesures, notamment parce qu'elles sont assez grandes par rapport au nombre d'élèves qui seront présents. C'est le cas par exemple à Pouligny-Saint-Pierre en Brenne. Les mesures de distanciation y seront scrupuleusement respectées, et les enfants pourront manger dans leur cantine habituelle. Dans certaines villes, c'est variable en fonction des écoles.

Du côté de Bourges par exemple, certaines écoles pourront accueillir les élèves à la cantine. Dans celles où ce n'est pas possible, parce qu'elles sont trop petites ou parce que ces cantines accueillent plusieurs établissements scolaires, il faudra faire autrement. Notez que Bourges, pour se donner le temps d'organiser tout cela, ne rouvrira ses cantines qu'à partir du 18 mai seulement. La mairie de La Châtre, après concertation avec les directrices et directeurs d'établissements a fait le choix d'accueillir les élèves au sein de son restaurant scolaire, qui accueille d'ordinaire 200 élèves. Il est donc grand, et le nombre d'élèves accueillis la semaine prochaine était peu élevé, la mairie a jugé que les mesures de distanciation y seraient applicables, avec l'avantage de pouvoir donc proposer des repas chaud dans un lieu adapté à leur préparation.

Au Poinçonnet, il y a deux cantines scolaires. La mairie a recensé les effectifs qui seront présents, il y aura 131 enfants. Elle a donc décidé de mettre en place deux services : un premier à midi pour les maternelles et les CP, et un second à 13h pour les plus grands.

Enfin à Vierzon, pas de difficultés particulières selon le maire : 15 à 20% des enfants habituellement présents à la cantine reprendront

Lorsque ce n'est pas le cas :

Toujours à Bourges, les élèves des écoles qui ne pourront pas proposer de service à la cantine sont invités à venir avec leur panier repas. Comprenez plutôt "pique-nique froid", puisqu'il n'y aura pas de moyen de réchauffer les plats. Les enfants, comme c'est préconisé par le Ministère, mangeront donc à leur table de classe individuelle, qui seront nettoyées ensuite.

Du côté de Châteauroux, certaines écoles comme Saint-Martial en centre-ville doivent se déplacer pour se rendre à la cantine, voisine de la médiathèque Equinoxe. Autant dire que ce n'est pas adapté à la situation actuelle. La mairie réfléchit donc à une alternative, et pourrait proposer la livraison de paniers repas, chauds ou froids, directement dans les écoles. Cela reste encore à confirmer, plusieurs pistes étant à l'étude.

Certains communes ne savent pas encore

Plusieurs communes travaillent encore sur la question et devraient arrêter une solution dans les heures à venir. C'est le cas à Saint-Amand Montrond où il est envisagé dans un premier temps de demander un pique-nique aux parents en attendant de s'adapter avec le prestataire qui fournit habituellement les repas. C'est le cas donc de Châteauroux, avec des situations qui varient énormément en fonction des écoles.